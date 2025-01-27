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Ekonomi

Malatya OSB Ziyareti

Malatya OSB Ziyareti

MAGİNDER, Malatya OSB'yi ziyaret ederek sanayi sorunlarını değerlendirdi, iş gücü çağrısı yaptı.

27.01.2025 12:11
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Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Malatya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Karademir, ziyaretlerinin amacının depremin ardından sanayi bölgesindeki durumu yerinde inceleyerek, karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirmek olduğunu ifade etti.

Ziyaret sırasında, Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nin depremden fazla etkilenmediği, ancak nitelikli iş gücünde ciddi bir göç yaşandığı ifade eden Karademir, fabrikaların büyük bir kısmında kalifiye eleman sıkıntısı yaşandığını ve bu sorunun çözülmesi için çeşitli adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Kalifiye eleman yetiştirilmesi için iş birliği çağrısı

Karademir, üniversiteler ve milli eğitim müdürlüğü ile iş birliği yapılarak kalifiye iş gücü yetiştirilmesi için projeler geliştirilmesi gerektiğini belirterek gençlerin nitelikli işlerle ilgili deneyim kazanmaları adına gerekli adımların atılmasının önemli olduğunu söyledi.

Ziyaret sırasında, Malatya'nın ekonomik yapısında önemli bir yer tutan kayısı üretimi ve tekstil sektörüyle ilgili sıkıntıları da gündeme getiren Karademir, kayısı fiyatlarının düşük olması, üreticilerin ve ihracatçıların memnuniyetini olumsuz etkidiğini söyledi. Tekstil sektöründeki ekonomik sorunlar nedeniyle birçoğunun yurt dışına gittiğini belirten Karademir, bu nedenle de özellikle ağır sanayi sektörünün Malatya'ya getirilmesi gerektiğini de dile getirdi.

Teşviklerin uzatılması talebi

MAGİNDER Başkanı Karademir, Malatya'nın ekonomik kalkınması için 6. bölge teşviklerinin uzatılması ve kapsamının genişletilmesi gerektiğinin de altını çizerek yeni yatırımların Malatya'ya çekilmesi için teşviklerin büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Bu konuda yerel yönetimler, siyasiler ve STK'ların birlik ve beraberlik içerisinde bu konuyu gündeme getirmesi gerektiğini ifade eden Karademir, organize sanayi bölgesindeki yol bağlantılarının da iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. Karademir, OSB'nin kuzey çevre yoluna bağlanacak 500 metrelik yolun tamamlanmasının, trafik akışını da rahatlatacağını ifade etti.

MAGİNDER olarak Malatya'nın yeniden kalkınması için sahada çalışmaya devam edeceklerinin de altını çizen Karademir hem emekçilerin hem de sanayi yatırımcılarının yanında olacaklarını belirtti. Karademir, Malatya'nın birlik ve beraberlik içinde ayağa kalkacağına inandığını sözlerine ekledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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