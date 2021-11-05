Malatya Ticaret Borsası
05.11.2021 15:27
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 50,03 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 50,03 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|35,00
|50,03
|4 No'lu organik kuru kayısı
|Kg
|49,49
|49,49
|Organik yarma kayısı
|Kg
|41,00
|41,00
|Organik kuru kayısı
|Kg
|40,00
|48,00
|Ayçekirdeği
|Kg
|8,94
|8,94
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