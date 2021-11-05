Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 50,03 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 35,00 50,03 4 No'lu organik kuru kayısı Kg 49,49 49,49 Organik yarma kayısı Kg 41,00 41,00 Organik kuru kayısı Kg 40,00 48,00 Ayçekirdeği Kg 8,94 8,94

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

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