Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 104,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|57,49
|104,95
|İslimli kabuk kurusu kayısı
|Kg
|45,00
|45,00
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|43,82
|43,82
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|40,00
|40,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|64,30
|64,30
|Erik kurusu
|Kg
|30,00
|30,00
|Dut kurusu
|Kg
|22,00
|22,00
|Peynir
|Kg
|55,00
|55,00
Kaynak: AA
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