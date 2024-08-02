Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, TMO'ya kuru kayısı taban fiyatı açıklaması ve ürün alımı yapması için çağrıda bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, TMO'ya kuru kayısı taban fiyatı açıklaması ve ürün alımı yapması için çağrıda bulundu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, TMO\'ya kuru kayısı taban fiyatı açıklaması ve ürün alımı yapması için çağrıda bulundu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) kuru kayısı taban fiyatı açıklaması ve ürün alımı yapması çağrısını yineledi. Sadıkoğlu, kayısıda devam eden fiyat düşüşünün üreticilerin emeğini erittiğini belirterek, depremzede Malatya'ya destek olunmazsa ne zaman olunacağını sordu.

02.08.2024 15:02
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024-2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını açıklamasının ardından TMO'ya kuru kayısı taban fiyatı açıklaması ve ürün alımı yapması için çağrısını yineleyen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Kayısıda devam eden fiyat düşüşü üreticimizin bir yıllık emeğini de eritiyor. Depremzede Malatya'mıza bugün destek olunmayacaksa ne zaman olunacak" diye sordu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024-2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Üreticilere verilecek alan bazlı destek, mazot ve gübre desteğiyle birlikte düşünüldüğünde, levant kalite için fiyat kilogram başına 133 lira, Giresun kalite için ise 135 lira olacak. Alımlara 19 Ağustos'ta başlanacak.

Kabuklu fındık alım fiyatlarının açıklanmasının ardından Malatya'daki kayısı üreticileri gözlerini TMO'dan gelecek açıklamaya çevirdi.

TMO'ya kayısı taban fiyatı açıklaması ve ürün alımı yapması için çağrısını yineleyen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Bu yıl kuru kayısımız, açıklanan rekoltenin üzerinde. Bu da fiyatın düşmesine neden oluyor. Arz talep dengesinin sağlanması ve kayısımızın hak ettiği değerde alıcı bulması için fiyat istikrarsızlığının önüne geçilmesi gerekiyor. Depremden büyük yaralar almış şehrimizin ana gelir kaynağı olan kayısıda üretici, esnaf ve ihracatçı üçlüsünün korunması için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) taban fiyat açıklamasını ve ürün alımı yapmasını beklediğimizi yineliyorum. Geçtiğimiz hafta TMO Genel Müdürü Sayın Ahmet Güldal'ı ziyaret ederek, taban fiyat açıklanması ve ürün alımı konusunda ki talebimizi iletmiştik. Ayrıca ziyarette, AB Coğrafi İşaretli Malatya Kayısısı'nın ülkemiz ekonomisi için sunduğu katma değer ile üretim ve ihracat rakamlarının da yer aldığı kapsamlı bir dosya sunumu da gerçekleştirdik. Fındık, hububat, üzüm ve incir gibi ürünlerde alım yapan TMO'nun depremden büyük zarar gören şehrimize destek olarak kayısı alımı yapması büyük önem arz ediyor. Karadeniz lobisinin çalışmalarının fındık alımında ne denli etkili olduğunu biliyor. Malatya milletvekillerinin de kayısı konusunda etkili bir lobicilik yürütmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın ve TMO Genel Müdürümüzün şehrimiz adına elzem olan bu hususa kayıtsız kalmayacağına, konunun kalıcı ve kesin bir çözüme kavuşacağına inanıyoruz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, TMO'ya kuru kayısı taban fiyatı açıklaması ve ürün alımı yapması için çağrıda bulundu - Son Dakika

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