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Malatya TSO üyelerinin talepleri Bakan Nebati'ye sunuldu - Son Dakika

Malatya TSO üyelerinin talepleri Bakan Nebati'ye sunuldu

06.01.2022 16:03
Malatya TSO üyelerinin talepleri Bakan Nebati'ye sunuldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya gelen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Üyelerimizin yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve talepleri dosya halinde sunduk" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya gelen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Üyelerimizin yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve talepleri dosya halinde sunduk" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılan görüşmeye TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da katıldı. Başkan Sadıkoğlu, "Türkiye Ekonomi Modeli"nin işleyişi ve yansımalarının ele alındığı görüşme sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret Tescilli Malatya Kayısısı takdim etti.

"Pozitif bir ortamda geçti"

Bakan Nebati ile yapılan görüşmeyi değerlendiren Başkan Sadıkoğlu, "TOBB Başkanımız ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ile Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nureddin Nebati ile bir araya geldik. Toplantıda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni ekonomi paketini ve Türk parasına güveni tesis etmek adına atılan ve atılacak adımları konuştuk. İki saat süren görüşmemiz oldukça pozitif bir ortamda geçti" dedi.

"Birçok konuyu bakana ilettik"

Malatya TSO üyelerinin sorun ve taleplerinin yer aldığı bir dosyayı Bakan Nebati'ye sunduklarını kaydeden Başkan Sadıkoğlu, "Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nureddin Nebati ile yapmış olduğumuz görüşmede hazırlamış olduğumuz dosyaları sunma fırsatımız da oldu. Odamız üyelerinin bizlere bizzat ilettiği ve meslek komitelerinde gündeme gelen sorun ve sıkıntıları hazırladığımız bir dosya ile sayın bakana ilettik. Enerji maliyetlerindeki hızlı artış ve hammadde fiyatlarındaki yükselme başta olmak üzere iş dünyasının birçok talebine dosyamızda yer verdik. Sıfır cep telefonu satışlarında kredi kartına taksit imkanı bulunmamasının küçük ve orta ölçekli firmaları zor durumda bıraktığını belirterek taksit sayısında sınırlama olan beyaz eşya, altın, mobilya, teknolojik ürünler ve elektronik ürünlerde taksit sayısının artırılması gerektiğini de sayın bakana arz ettik. 2016'dan 2021 yılı sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteğinin devam etmesi gerektiğine yer verdiğimiz dosyamızda, aralarında Malatya'nın da yer aldığı 51 ilde uygulanmakta olan özel sektör iş yerleri için sağlanan 6 Puanlık Sigorta Prim İşveren Hissesi Desteğinin 2022'de de devam etmesini talep ettik. Sanayicilerimiz ve ticaret erbaplarımızın yaşadığı tüm sıkıntıları, talepleri ve çözüm önerilerini hazırladığımız dosyalar ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çatı kuruluşumuz TOBB'a ve ilgili bakanlıklara iletmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Malatya TSO üyelerinin talepleri Bakan Nebati'ye sunuldu
Malatya TSO üyelerinin talepleri Bakan Nebati'ye sunuldu

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Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Ekonomi, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya TSO üyelerinin talepleri Bakan Nebati'ye sunuldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Malatya TSO üyelerinin talepleri Bakan Nebati'ye sunuldu - Son Dakika
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