Malazgirt'te şeker pancarı alımı törenle başladı, ilk teslimatı yapan çiftçilere ödül verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malazgirt'te şeker pancarı alımı törenle başladı, ilk teslimatı yapan çiftçilere ödül verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malazgirt\'te şeker pancarı alımı törenle başladı, ilk teslimatı yapan çiftçilere ödül verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Malazgirt ilçesinde 2026 yılı şeker pancarı alım kampanyası törenle başladı. İlk pancarlarını teslim eden üç çiftçiye ödül verilirken, nakliye sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 2026 yılı şeker pancarı alım kampanyası düzenlenen törenle başladı.

Pancar alım töreninde konuşan Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Malazgirt'in önünde turizm ve tarım olmak üzere iki önemli potansiyel bulunduğunu belirterek, ilçede yaklaşık 1 milyon dönüme yakın ekilebilir tarım arazisi olduğunu söyledi. Şeker pancarının ilçe ekonomisi ve çiftçi gelirleri açısından önemli bir ürün olduğunu ifade eden Kahraman, tarımsal yatırımların artırılması için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan ise yeni sezonun başladığını belirterek, üreticilerden pancarlarını temiz ve mümkün olduğunca topraksız şekilde teslim etmelerini istedi.

Kampanyanın başlamasının ardından ilk pancarlarını teslim eden üç çiftçiye çeşitli ödüller verildi. Programda ayrıca pancar nakliyesinde kullanılan traktör ve tarım araçlarının sürücülerine trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: İHA
MalazgirtEkonomiTrafikMuşSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu
Büşra bebeğe ne oldu Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade Büşra bebeğe ne oldu? Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade
Melih Gökçek hakkında bir suç duyurusu daha “Elinde ne varsa verecek“ Melih Gökçek hakkında bir suç duyurusu daha! "Elinde ne varsa verecek"
İsveç’te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti İsveç'te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti
Klopp, Sane’yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı Sane’nin menajerinden yanıt geldi Klopp, Sane'yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı! Sane'nin menajerinden yanıt geldi
NASA’dan “yüzyılda bir“ keşfi 2024’te çarptı, 1,5 yıl sonra fark edildi NASA'dan "yüzyılda bir" keşfi! 2024'te çarptı, 1,5 yıl sonra fark edildi
13:54
Kadir İnanır’ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
Kadir İnanır'ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
13:48
Kartal Avrupa’da uçtu Ülke puanında kritik gelişme
Kartal Avrupa'da uçtu! Ülke puanında kritik gelişme
13:46
iPhone 18 Pro Türkiye’de satışa çıktı İşte fiyatı
iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı
13:26
Halciler Federasyonu Başkanı Tavşan: Tarla-market fiyat farkının nedeni kiralar
Halciler Federasyonu Başkanı Tavşan: Tarla-market fiyat farkının nedeni kiralar
12:57
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu’ndan ilk açıklama
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama
12:53
Pakistan’da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50’den fazla yaralı var
Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 14:06:36. #7.12#
SON DAKİKA: Malazgirt'te şeker pancarı alımı törenle başladı, ilk teslimatı yapan çiftçilere ödül verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement