Mali Müşavirler, Asgari Ücret Tarifesinin Yüzde 60 Oranında Artırılmasını İstiyor - Son Dakika
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Mali Müşavirler, Asgari Ücret Tarifesinin Yüzde 60 Oranında Artırılmasını İstiyor

03.07.2022 10:52

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Erol Demirel, mali müşavirlerin asgari ücret tarifesinin geçen yılın enflasyon oranıyla belirlendiğini hatırlatarak, enflasyon karşısında eriyen ücretin güncellenmesini istedi. Demirel, “Yüksek enflasyondan kaynaklı kayıpları telafi edecek şekilde ücret tarifesinin, enflasyon farkı yansıtılarak yüzde 60 oranında temmuz ayından itibaren uygulanmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

ESRA ALUS

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Erol Demirel, mali müşavirlerin asgari ücret tarifesinin geçen yılın enflasyon oranıyla belirlendiğini hatırlatarak, enflasyon karşısında eriyen ücretin güncellenmesini istedi. Demirel, "Yüksek enflasyondan kaynaklı kayıpları telafi edecek şekilde ücret tarifesinin, enflasyon farkı yansıtılarak yüzde 60 oranında temmuz ayından itibaren uygulanmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Yüksek enflasyon koşullarında, Maliye Bakanlığı tarafından bilenen asgari ücret tarifesinin verilen hizmetin karşılığı olmaktan tamamen uzaklaştığına belirten Erol Demirel, mali müşavirlerin taleplerini ve yaşadıkları zorlukları ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Demirel, şunları söyledi:

"TÜM GİRDİ MALİYETLERİNDE CİDDİ ŞEKİLDE ARTIŞ OLDU: Mali müşavirler, özellikle pandemi sürecinin tamamında kendi üzerine düşen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştılar. Yeri geldi, hayatlarını hiçe sayarak sahada ekonominin çarklarının döndürülmesi için elinden gelen her türlü özveriyi gösterdiler. Tabii ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon sebebiyle birçok sektörde maliyetler ciddi anlamda arttı. Aynı şekilde mali müşavirlik hizmetlerinin verilebilmesi için temel girdiler olarak kullanmış olduğumuz işçilik maliyetinden tutun, kira maliyetinden tutun; kırtasiye, elektrik, su, kağıt, bütün bu gider kalemlerinde ciddi anlamda artış oldu.

ASGARİ ÜCRET TARİFİMİZ GENEL ÜCRET TARİFESİYMİŞ GİBİ ALGILANIYOR: Bizim ücret tarifemiz meslek örgütü tarafından hazırlansa da Maliye Bakanlığı tarafından biliniyor ki yayınlanıyor. Dolayısıyla geçen dönem için asgari ücret tarifesinde yüzde 25 artış uygun görülmüştü. Yüzde 25 artışla bir şekilde idare etmeye çalışıyordu mali müşavirler. Çünkü bizim asgari ücret tarifimiz, uygulamada sanki bir genel ücret tarifesiymiş gibi algılanıyor ve uygulanıyordu. Fakat o günden bugüne ciddi anlamda hayat pahalılığı arttı. Ciddi anlamda, özellikle vermiş olduğunuz hizmetin maliyetine yansıyacak temel girdilerin hepsinde artışlar oldu.

ERİYEN ÜCRETLERİMİZ HİÇ DEĞİLSE ENFLASYONLA BAŞA BAŞ NOKTASINA GETİRİLMELİ: Biliniyor ki zaten TÜİK tarafından açıklanan verilere göre de son bir yılda gerçekleşen enflasyon yüzde 85 civarında. Oysaki bizim ücretlerimize sadece yüzde 25 civarında arttı. Bu alınan artış, geçen süreç içerisinde tamamen erimiş oldu. Beklentimiz, zamdan ziyade, enflasyon karşısında eriyen ücretlerimizin hiç değilse enflasyon anlamında başa baş noktasına getirilmeye çalışması. Bu, bizim motivasyonumuz açısından, vermiş olduğunuz hizmetin kalitesi açısından son derece önemli.

BEKLENTİMİZ KARŞILANMAZSA HAZIRLAYACAĞIMIZ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİ ÜYELERİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ: Geçtiğimiz günlerde TÜRMOB Genel Başkanımız da bu yönde bir açıklama yaparak bu beklentiyi paylaştı. Biz de bu beklentiyi daha yüksek bir sesle yeniden gündeme getiriyoruz. Maliye Bakanlığı'ndan beklentimiz budur. Bu beklentimiz karşılanmadığı takdirde hazırlayacağımız asgari ücret tarifesini üyelerimizle paylaşacağız. Tavsiye niteliğinde olacak bu asgari ücret tarifesi, en azından yüzde 60 oranında farklı olacak. Beklentimiz, bir zamdan öte bu yüksek enflasyon karşısında eriyen asgari ücret gelirlerimizin hiç değilse güncellenmesini sağlanmasıdır."

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Kaynak: ANKA

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Maliye Bakanlığı, Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mali Müşavirler, Asgari Ücret Tarifesinin Yüzde 60 Oranında Artırılmasını İstiyor - Son Dakika

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