Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bartın\'a geliyor

Ekonomi

Ak Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Cuma günü Bartın'a gelerek, iş adamı ve esnaf ile buluşacağını açıkladı.

İl Başkanı Yaşar Arslan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in şehir şehir gezerek, illerdeki işadamı ve sanayicilerle düzenlediği değerlendirme toplantılarına Bartın ile devam edeceğini açıkladı. Cuma günü şehre gelecek olan Bakan Şimşek'in programı hakkında detaylı bilgi veren Başkan Arslan, "Yarın inşallah Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek bey Bartın'ımızda olacak. Bir dizi ziyaret ve programlar için şehrimize gelecek. Programda Valilik ziyareti akabinde Belediye Başkanımızı ziyaret olacak. Ardından da partimizi ziyaret edecek. Buradan da organize sanayisine intikal edilerek, Bakan Şimşek orada da belirlenen 3 firmamızı ziyaret ederek, üretim tesislerini gezecek. Ardından da OSB'de bulunan İnovasyon Merkezini gezerek, OSB yönetim binasında, bölgede faaliyet gösteren işadamları ile birlikte toplantı gerçekleştirecek. Ardından Bakanımız, Ticaret Odamızın ev sahipliğinde işadamlarımızın, esnaflarımızın, SGK temsilcilerinin katılacağı geniş katılımlı bir toplantıya geçecek. Bakanımızın Bartın'a gelmesini önemsiyoruz. Sayın Bakan, ilimizdeki iş dünyası ile bir araya gelecek. Bakanımız iş adamlarımızla hasbihal etmek istiyor. Siyasi bir programdan daha ziyade Bartın ekonomisinin değerlendirilmesi amacıyla bir buluşma diyebiliriz" dedi.

Belediye başkan adayları cumartesi günü açıklanacak

Başkan Arslan, açıklamasının devamında ise ilçe ve belde belediye başkan adaylarının cumartesi günü gerçekleştirilecek toplantı ile açıklanacağını ifade etti. Başkan adaylarının belirlenmesi ile ilgili sürecin devam ettiğini kaydeden Arslan, "Bartın'ın ilçe ve beldelerinde de belediye başkan adaylarının belirlenmesi süreci devam ediyor. Adaylarımız henüz netleşmedi. Cumartesi günü aday tanıtım toplantımız var. Programa katılımını beklediğimiz Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Samsun Milletvekilimiz Çiğdem Karaaslan adaylarımızı açıklayacak. Aynı gün o programda adalet Bakanımız Yılmaz Tunç bey de olacak. İnşallah o gün, yoğun ve güzel bir programla adaylarımızı açıklamış olacağız" ifadelerini kullandı.

"MHP ile anlaşmazlık yok"

"İlçe ve belde adaylarının henüz açıklanmamasının sebebi henüz MHP ile anlaşmanın sağlanamadığı" yönündeki iddialarla ilgili soru üzerine Arslan, "Adayların açıklanıp, açıklanmaması Genel Merkezimizin takdirinde. Bugüne kadar açıklanan yerler ise, Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar gittiği ve bizzat kendisinin açıkladığı illerdir. Cumhurbaşkanımızın her yere gitmesi mümkün olmayabiliyor. Bizim de inşallah Cumartesi günü Genel Başkanı Yardımcımızın katıldığı programla açıklanacak. İttifakla ilgili herhangi bir problemiz yok. Amasra'da da, Kurucaşile'de de, Ulus'da da, MHP aday çıkartmayacak, Ak Parti'nin adaylarını destekleyecekler" şeklinde konuştu.

"Aday adayı bulamadığımız kısmı doğru değil"

Arslan, "istenildiği gibi aday adayı bulamadıkları" yönündeki söylemlerin de doğru olmadığını kaydederek, "Aday adayı bulamadığımız kısmı doğru değil. Her ilçede, beldemizde 4'er, 5'er tane aday adayımız var. Hepsi de birbirinden değerli ve kaliteli. Hepsi de bulunduğu beldeyi, ilçeyi yönetebilecek birikim ve kapasitedir. İttifak olmamış olsaydı, Bartın il merkezini de yönetebilecek kapasitede aday adaylarımız vardır. Cumartesi günü açıklanacak adayların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Arslan, Bartın il merkezinde Cumhur ittifakının adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun, ilçe ve beldelerde de Ak Partili adayların kazanacağına inandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Burada muradımız, kazananın sadece Bartın olmasıdır. Bu bir yarış olacak. Demokratik temayüller içerisinde, Cumhur ittifakının ruhuna yakışır bir şekilde sahada çalışacağız. Hak edenin hak ettiğini alacağına inanıyoruz." - BARTIN