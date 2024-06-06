Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek\'ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dış şoklara karşı dayanıklılığın arttığını belirten Şimşek, swap hariç net rezervlerin pozitife döndüğünü ve son 2 ayda 67 milyar dolar arttığını söyledi. Brüt rezervlerin ise 143,6 milyar dolara ulaştığını ifade eden Şimşek, rezervlerin artırılması için çeşitli politikaların önemli olduğunu vurguladı.

06.06.2024 15:16
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Merkez Bankası rezervleri açıklandı. 31 Mayıs haftasında net rezervler 1 milyar 406 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolara çıktı. Swap hariç net rezerv ise 4 yıl sonra ilk kez artıya geçti ve 1,5 milyar dolar oldu.

Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü

NET REZERVLER 4 YIL SONRA POZİTİFE DÖNDÜ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor. Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü. Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı. Brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü

"KARARLILIK" VURGUSU YAPTI

Açıklamasının devamında rezervlerin daha da artırılması için programın kararlılıkla uygulanacağını ifade eden Bakan Şimşek, "Rezervlerimizin daha da artırılması için yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve yeni sanayi politikalarıyla sürdürülebilir cari açığa ulaşılması, doğrudan yabancı yatırımları artırmaya yönelik politikalar ve sermaye benzeri dış kaynağa erişim önem arz etmektedir. Bunu da programı kararlılıkla uygulayarak başaracağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Fayton Faytoncu: He he deyip gecin… 6 aydir ayni seyleri söylüyor daha biseyin indiğini gormedim ne faiz indi ne dolar indi ne de altın indi . 11 5 Yanıtla
    Mustafa Obruk: Ekonomi dediğin şey bir anda bozulup bir anda düzelmez. En az 3 yıl gerekli 5 3
  • Ender Kervancıoğlu: Bunları yiyen bir kitle var. Aslında boşuna konuşmuyor. Kemik seçmeni elde tutuyor. 3 6 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Hep öyle oluyor kamu israfı nı önleyin önce 3 3 Yanıtla
  • Aydemir Akarslan: 2. Çeyrekteki beklentilerimiz nelerdi? Alım gücünün artması, ama millettin cebindekilerle kendi alım güçlerini güçlendirdiler. Sonuç: olan yine vatandaşa oldu. 3 1 Yanıtla
  • Yusuf YENILMEZ: Şu istikrar bir halkın cebine yansıyamadı gitti, gerçekten çok istikrarlı bir istikrar !!! 3 1 Yanıtla

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