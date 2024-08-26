Malta bayraklı kruvaziyer Alanya'ya geldi

Ekonomi

Malta bayraklı "Azamara Journey" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Antalya'dan demir aldıktan sonra rotasını Alanya'ya çeviren 181 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı.

Kruvaziyerde, çoğu ABD'li 676 yolcu ve 388 personel bulunuyor.

Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ören yerlerini ziyaret etmek, alışveriş yapmak ve ilçeyi gezmek için gemiden ayrıldı.

"Azamara Journey", akşam saatlerinde Limasol'a hareket edecek.