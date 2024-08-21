Malta bayraklı kruvaziyer Marmaris'e geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Malta bayraklı kruvaziyer Marmaris'e geldi

Malta bayraklı kruvaziyer Marmaris\'e geldi

Santori Adası'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren Malta bayraklı kruvaziyer, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırıldı. Gemide, çoğu Alman 2 bin 783 yolcu ve 1100 personel bulunuyor. Turistler, Marmaris'in tarihi ve turistik yerlerini gezdi ve bisikletleriyle şehir turu yaptı. Geminin akşam saatlerinde Girit Adası'na hareket edeceği belirtildi.

21.08.2024 16:49
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Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 5" Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Santori Adası'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren kruvaziyer, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu Alman 2 bin 783 yolcu ve 1100 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı bölgelerini gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler bisikletleriyle şehir turu yaptı.

Geminin, akşam saatlerinde Girit Adası'na hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Malta bayraklı kruvaziyer Marmaris'e geldi - Son Dakika

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