Malta bayraklı Marella Discovery Marmaris'e geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Malta bayraklı Marella Discovery Marmaris'e geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen Malta bayraklı Marella Discovery adlı kruvaziyerde 1807 yolcu ve 745 personel bulunuyor. Turistler, limandan ayrıldıktan sonra Marmaris'in turistik ve tarihi yerlerini gezdi. Bir hafta boyunca ilçedeki otellerde konaklayacak olan 1319 yolcu, diğer yolcular ise bir sonraki tura katılmak üzere gemiye bindi. Marella Discovery gece saatlerinde Pire Limanı'na hareket edecek.

01.07.2024 13:43
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Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine vardı.

Heraklion Limanı'ndan gelen ve Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1807 yolcu ve 745 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Marmaris Cruise Port Limanı'ndan "ana liman" (homeport) hizmeti alan gemiden ayrılan yolculardan 1319'u bir hafta ilçedeki otellerde konaklayacak. Marmaris'ten de 1432 yolcu, bir sonraki tura katılmak üzere gemiye bindi.

"Marella Discovery", gece saatlerinde demir alarak Pire Limanı'na hareket edecek.

Kaynak: AA

Pire Limanı, Marmaris, Muğla, Malta, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malta bayraklı Marella Discovery Marmaris'e geldi - Son Dakika

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