Mamak Kadın Kooperatifi Üretim Merkezi hizmete açılıyor - Son Dakika
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Mamak Kadın Kooperatifi Üretim Merkezi hizmete açılıyor

23.02.2022 10:33
Mamak Kadın Kooperatifi Üretim Merkezi hizmete açılıyor

Hem tarıma hem kadın istihdamına destek sağlayacak olan Mamak Kadın Kooperatifi Üretim Merkezi (MAKKOP) hizmete giriyor.

Hem tarıma hem kadın istihdamına destek sağlayacak olan Mamak Kadın Kooperatifi Üretim Merkezi (MAKKOP) hizmete giriyor.

Nitelikli tarım ve üreticiyi destekleyen projeleri ile Başkent'te marka haline gelen Mamak Belediyesi, Mamak Kadın Kooperatifi Üretim Merkezi'ni (MAKKOP) 26 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'de hizmete açacak. Hem kadın istihdamına katkı sağlamak hem de ilçe genelinde tarımsal faaliyetlere canlılık kazandırmak için hayata geçecek olan MAKKOP ile elde edilen yerli ürünler vatandaşların sofralarını süsleyecek.

"Kadın elinin değdiği her şey güzelleşir, kadının emek verdiği her şey üretime dönüşür"

Mamak'ın artık tarım ve üretimle anılmaya başlandığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Mamak Belediyesi olarak günümüze destek, geleceğe yatırım olacak projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Kadın istihdamına önem verdiğimiz projemizde hanım kardeşlerimiz aile ekonomisine de katkı sağlayacak. Kadın elinin değdiği her şey güzelleşir, kadının emek verdiği her şey üretime dönüşür. Bu anlayışla gerçekleştirdiğimiz projemizde sağlayacağımız desteklerle birlikte kadınlarımızın gücüne güç katmak istiyor, açılışa tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Mamak Belediyesi, Cumartesi, Tarım, Mamak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mamak Kadın Kooperatifi Üretim Merkezi hizmete açılıyor - Son Dakika


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