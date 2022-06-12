Manavgat Toptancı Hal Projesi'nde sona doğru - Son Dakika
Üye Girişi

Manavgat Toptancı Hal Projesi'nde sona doğru

12.06.2022 10:43
Manavgat Toptancı Hal Projesi'nde sona doğru

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Manavgat'a kazandıracağı Toptancı Hal Projesinde inşaat çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Manavgat'a kazandıracağı Toptancı Hal Projesinde inşaat çalışmaları büyük oranda tamamlandı. İdari binanın ince işçilikleri biterken, diğer bloklarda duvar ve sıva ileri devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin, mevcut halin yetersiz kalması üzerine Manavgat'ta başlattı modern toptancı hal projesi sona yaklaşıyor. Manavgat'ın Demirciler Mahallesi'nde 32 bin metrekare alan üzerinde yapılan Toptancı Hal Kompleksinde çalışmalar hızla devam ediyor.

İdari binanın boyası tamam

Projede idari binanın sıva ve boya imalatları tamamlandı. B1 ve B2 tüccar ardiyelerinde sıva ve boya imalatları ise devam ediyor. A1 ve A2 komisyoncu dükkanlarında duvar imalatları sürerken, ekipler bir taraftan da çevre düzenlemesi ve alt yapı imalatlarını gerçekleştiriyor. Hummalı bir çalışmanın olduğu Manavgat Toptancı Hal Projesi'nin kısa zamanda tamamlanarak üreticilerin ve komisyoncuların hizmetine sunulması hedefleniyor.

11 bin metrekarelik inşaat alanı

11 bin 110 metrekare toplam inşaat alanına sahip olan Manavgat Toptancı Hal Kompleksi Projesi'nde, A1 ve A2 blokta 20 adet komisyoncu dükkanı, B1 blokta 12 adet tüccar ardiyesi B2 Blok'ta 20 adet tüccar ardiyesi olacak. İdari binanın zemin katında tuvaletler, elektrik odası, zayıf akım odası, 3 adet işyeri, 4 adet dükkan bulunacak. 1. katta ise yine bay-bayan tuvaletleri, mutfak, restoran, toplantı salonu, mescit, abdesthane, teknik oda ve 4 adet ofis yer alacak. Bodrum katta ise hidrofor odası, yangın suyu odası ve kullanım suyu odası bulunacak. - ANTALYA

Manavgat Toptancı Hal Projesi'nde sona doğru
Manavgat Toptancı Hal Projesi'nde sona doğru
Manavgat Toptancı Hal Projesi'nde sona doğru
Manavgat Toptancı Hal Projesi'nde sona doğru
Manavgat Toptancı Hal Projesi'nde sona doğru
Manavgat Toptancı Hal Projesi'nde sona doğru

YORUMLAR
500
Tartıştığı babasının motosikletini yaktı Tartıştığı babasının motosikletini yaktı Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manavgat Toptancı Hal Projesi'nde sona doğru - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 10:50:26. #1.13#
SON DAKİKA: Manavgat Toptancı Hal Projesi'nde sona doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement