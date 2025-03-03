Manavgat Turizminde İş Birliği Masaya Yatırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Manavgat Turizminde İş Birliği Masaya Yatırıldı

Manavgat Turizminde İş Birliği Masaya Yatırıldı

MASTOB ve MATSO, Manavgat-Side turizminin geliştirilmesi için stratejiler geliştirdi.

03.03.2025 12:09
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MASTOB Başkanı Ahmet Özden ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör'ü ziyaret etti. Ziyarette bölge turizminin gelişimi, bölgede daha fazla turist ağırlayabilmesi için yapılması gerekenler ele alındı.

Manavgat Side Turizm İşletmecileri Derneği (MASTOB) Başkanı Ahmet Özden ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör'ü ziyaret etti. MATSOB yönetimini MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Meclis Başkanı Sedat Öz ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte misafir etti.

Ziyarette, bölge turizminin gelişimi ve Manavgat-Side turizm destinasyonunun daha nitelikli ve daha fazla turist ağırlayabilmesi için yapılması gereken çalışmalar ele alındı. Geçmiş sezonlarda yaşanan olumsuzlukların yaşanmamasına adına sezon öncesi alınacak önlem ve tedbirlerle ilgili istişarelerde bulunuldu. Manavgat'ın her geçen yıl daha fazla turist ağırladığı vurgulanarak, 2025 yılı turizm sezonunda önemli bir artış beklendiği ifade edildi. Ayrıca, yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen turizm fuarlarında yapılan tanıtım faaliyetleri değerlendirilerek, bölgenin tanıtımı için iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

"Nitelikli turist çekebilmek için çaba gösteriyoruz"

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat'ın, sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi mirası ve kaliteli turizm hizmetleriyle her yıl daha fazla turist ağırladığını belirterek turizmin sürdürülebilir büyümesi ve bölge ekonomisine daha fazla katkı sağlaması için sektör temsilcileriyle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Güngör, "Yurt içi ve yurt dışında yürüttüğümüz tanıtım faaliyetlerini daha da güçlendirerek, Manavgat-Side destinasyonuna daha nitelikli ve daha fazla turist çekebilmek için çaba gösteriyoruz" dedi.

MASTOB Başkanı Ahmet Özden ise Turizmde sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için sektörün tüm paydaşlarıyla ortak hareket etmesinin önemine inandıklarına değinerek, "MATSO ile gerçekleştirdiğimiz bu verimli toplantıda, bölge turizmini daha ileriye taşımak adına neler yapabilirizi konuştuk. Tüm paydaşlarımızla birlikte Manavgat-Side destinasyonunun hak ettiği yere ulaşması için çaba gösteriyoruz" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manavgat Turizminde İş Birliği Masaya Yatırıldı - Son Dakika

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