Mandalina Fiyatları Yüzde 327 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Mandalina Fiyatları Yüzde 327 Arttı

Mandalina Fiyatları Yüzde 327 Arttı

2024'te mandalina üretici fiyatları yüzde 327 artarak 18,70 liraya yükseldi, portakal da takip etti.

17.01.2025 09:30
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Mandalina, yüzde 327 artışla geçen yıl üretici fiyatları en çok yükselen ürün olurken, bunu portakal ve greyfurt izledi.

2024 yılı aralık ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksine (Tarım-ÜFE) göre, tarımda üretici fiyatları yıllık yüzde 37,01 arttı.

Tarım-ÜFE'de aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,39 azalış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,01 yükseliş ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 46,90 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 212,94 artış ile turunçgiller olurken bu grup arasında mandalinanın fiyatı bir yıl içinde 4,27 katına ulaştı.

Mandalina üretici fiyatı 4,37 liradan yüzde 327 artarak 18,70 liraya çıkarken, bunu izleyen portakaldaki yükseliş yüzde 146 oldu. Portakalın fiyatı 5,45 liradan 18,70 liraya çıktı.

Limon ve misket limonunda üretici fiyatları 5,64 liradan yüzde 57 artarak 8,90 liraya ulaşırken,greyfurtun fiyatı 6,11 liradan 13,29 liraya geldi.

Geçen yıl birçok üründe çiftçi fiyat açısından umduğunu bulamazken mandalina ve portakal üreticisinin fiyat yönünden yüzü güldü. Halihazırda bu ürünlerin fiyatlarında bir düşüş olmadığından 2025 yılı da turunçgil çiftçisi açısından şimdilik iyi gidiyor.

Üretici fiyatları artarken market ve pazarda da fiyatlar durmadı. Mandalina market ve pazarlarda kilosu 60 liraya kadar çıkarken, portakalın kilosu 35-50 lira arasında alıcı buluyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Aralık, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mandalina Fiyatları Yüzde 327 Arttı - Son Dakika

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