Manisa Akhisar'da mısır ve pamuk hasadı incelendi, Gördes'te süt tankları denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa Akhisar'da mısır ve pamuk hasadı incelendi, Gördes'te süt tankları denetlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Akhisar\'da mısır ve pamuk hasadı incelendi, Gördes\'te süt tankları denetlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Akhisar ve Gördes ilçelerinde tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik saha denetimleri sürdürülüyor. Akhisar'da dane mısır ve pamuk hasadı yerinde değerlendirilirken, Gördes'te süt soğutma tanklarının uygunluğu ve çalışma şartları kontrol edildi.

Manisa'nın Akhisar ve Gördes ilçelerinde tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik saha kontrolleri gerçekleştirildi. Akhisar'da dane mısır ve pamuk hasadı yerinde incelenirken, Gördes'te süt soğutma tanklarının uygunluğu ve çalışma şartları kontrol edildi.

Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, hasat sezonunun sağlıklı ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla dane mısır ve pamuk üretim alanlarında kontroller gerçekleştirildi. Saha çalışmalarında, dane mısırın biçerdöverle hasadı ile pamuk hasadına yönelik süreçler yerinde değerlendirilerek üretim alanları incelendi.

Gördes'te ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren işletmelerde bulunan süt soğutma tanklarının kontrolleri yapılıyor. Gerçekleştirilen saha çalışmalarında tankların uygunluğu ve çalışma şartları yerinde değerlendirilirken, gerekli kontroller gerçekleştiriliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik saha denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
AkhisarEkonomiGördesManisaGüncelMısırSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü Yedek kulübesinde okey oynadı Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Afrika ülkesinden Türkiye’ye karşı hamle İsrail’den yardım istediler Afrika ülkesinden Türkiye'ye karşı hamle! İsrail'den yardım istediler
17:14
Galatasaray’da 860 milyon euroluk borç çıkışı Dursun Özbek cevap verdi
Galatasaray'da 860 milyon euroluk borç çıkışı! Dursun Özbek cevap verdi
17:04
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
16:59
Hafız öğrencilere hakaret Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
Hafız öğrencilere hakaret! Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
16:42
Hiç acımaları yok Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
16:22
Muharrem İnce’nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
Muharrem İnce'nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
15:18
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul’da yakalandı
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul'da yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 17:30:22. #.0.3#
SON DAKİKA: Manisa Akhisar'da mısır ve pamuk hasadı incelendi, Gördes'te süt tankları denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei