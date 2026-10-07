Manisa Akhisar\'da mısır ve pamuk hasadı incelendi, Gördes\'te süt tankları denetlendi

Manisa'nın Akhisar ve Gördes ilçelerinde tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik saha kontrolleri gerçekleştirildi. Akhisar'da dane mısır ve pamuk hasadı yerinde incelenirken, Gördes'te süt soğutma tanklarının uygunluğu ve çalışma şartları kontrol edildi.

Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, hasat sezonunun sağlıklı ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla dane mısır ve pamuk üretim alanlarında kontroller gerçekleştirildi. Saha çalışmalarında, dane mısırın biçerdöverle hasadı ile pamuk hasadına yönelik süreçler yerinde değerlendirilerek üretim alanları incelendi.

Gördes'te ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren işletmelerde bulunan süt soğutma tanklarının kontrolleri yapılıyor. Gerçekleştirilen saha çalışmalarında tankların uygunluğu ve çalışma şartları yerinde değerlendirilirken, gerekli kontroller gerçekleştiriliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik saha denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.