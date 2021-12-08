Manisa bağlarındaki "tatlı mesai" kış soğuklarında da sürüyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, normalde ağustos ayında hasat edilmesi gerekirken örtü altına alınan ve olgunlaşması geciktirilen sofralık üzümler, yılbaşı öncesi pazara sunuluyor.

Sarıgöl'de kayıt altındaki 120 bin dönüm bağda kış gelmesine rağmen hasat sürüyor. Sonbaharın geride kalması, kış mevsiminin başlamasıyla sararan bağlardaki hasat, görsel şölen sunuyor.

Erken saatlerde bağlara giren işçiler, temmuz ayında asmaların üzerine örtülen kanaviçelerin altına girerek son üzümleri topluyor.

Özenle kasalara yerleştirilerek kamyonlara yüklenip işletmelere gönderilen üzümler, sofralarda tüketilmek üzere soğuk hava depolarına konuluyor. Üzümler Rusya, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor, bir kısmı da İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere gönderiliyor.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, AA muhabirine, yılın son üzümlerini hasat ettiklerini, kış soğuklarına rağmen hasat heyecanının bitmediğini söyledi.

Üreticinin 20 Aralık'a kadar bağından ayrılmayacağını belirten Ülgen, üzümleri kışa kadar bekletebilmenin arkasında yoğun bir emek olduğunu ifade etti.

Bağların hazırlığının mart ayında budamayla başladığını, örtü altına alma işleminin ise temmuzda yapıldığını anlatan Ülgen, şöyle konuştu:

"Biz üzümümüzü pahalı satmak için değil malımızı korumak için örtüyoruz. Örtü olmazsa bu ürün dalında durmaz. Yoğun bir emek ve gerçek bir alın teri var. Sarıgöl'de 120 bin dönüm kayıtlı bağ var, bunun en az 90 bin dönümü örtü altına alındı. Bir dönüm bağa 700 metre kanaviçe örtü kullanılıyor. Toplamda 63 milyon metre örtü kullanılıyor ilçemizde. Bu örtüler, 2 ya da 3 yıl kullanılabiliyor, eskiyor, yıpranıyor, yenilenmesi gerekiyor. Onun için bu örtü yatırımının devlet tarafından desteklenmesini istiyoruz."

Yılda ortalama 450 bin ton yaş üzüm üretilen ilçede bu yıl dolu ve iklimsel etkiler nedeniyle rekolte kaybı olduğunu belirten Ülgen, sezonu 250 bin ton civarında bir üretimle kapatmayı beklediklerini dile getirdi.

"Vatandaşımız yeri geliyor çocuğundan fazla ilgileniyor bağıyla"

Örtü altında hasat yapan üreticilerden Baharlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Karabaş, Sarıgöllü üreticilerin bağlarına çok önem verdiğini ifade ederek, "Vatandaşımız yeri geliyor çocuğundan fazla ilgileniyor bağıyla. Hasta oluyor, doktora gitmiyor, önce bağının işini yapıyor." dedi.

Karabaş, örtü altına almanın üzümü koruma amaçlı olduğunu, üreticinin pazara kontrollü olarak ürün arz etmesiyle ani fiyat düşüşlerinin de önüne geçildiğini söyledi.

Ağustostaki hasat döneminde toptan kilogramı 3,5 liradan satılan yaş üzümün ekim ayında 4 ila 4,5 liradan alıcı bulduğunu ifade eden Karabaş, aralık ayında ise bunun 6-7 lira bandına çıktığını kaydetti.