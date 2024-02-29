Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gediz Kavşağı ile ilgili müjdeyi Manisalılarla paylaştı. Hazırlanan imar planları sonrasında hız kazanan projede yapım ihalesi sürecinin başladığı müjdesini verdi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Spilkent Toplu Konut Projesinin lansmanında yaptığı konuşmada, Gediz Kavşağı ile ilgili bir son dakika bilgisini de Manisalılarla paylaştı. İmar planlarının önemine değinen Başkan Ergün, imar planlarının getirdiği avantajları verdiği örneklerle anlattı. Başkan Ergün, "Bunlar nasıl oluyor? Şehrimizin imar planlarının yapılmış olması dolayısıyla oluyor. Bunların yapılmasının getirdiği avantajla ilgili iki örnek paylaşacağım sizlerle. Bir tanesi Gediz Kavşağı. İmar planlarımızı yapmış olmamız nedeniyle Ulaştırma Bakanlığımıza bütçe yükü oluşturmadan 18 uygulamalarını yaparak, herkesi mutlu edecek şekilde projemizi teslim ettik. Buraya gelirken aldığım bir haberi sizlerle paylaşayım. Gediz Kavşağı projemizin ihale süreci başlamış. Bunun da müjdesini vermiş olayım. Yani imar planlarını yaparak çözüme ulaşıyorsunuz. Sonuçta o bölgenin şehrin gelişimine katkıda bulunuyorsunuz. Ayrıca Devlet Bahçeli Kavşağından Muradiye tarafına gitmek isteyen vatandaşlarımızın yaşadığı trafik problemi vardı. İmar planlarımızı yaparak, Fatih Bulvarı adını verdiğimiz çalışmamızı başlatabildik. Orada bulunan yer evlerinin kamulaştırmaları için yeni planların yapılması ve hak sahiplerine tapuları teslim edilmesi gerekiyordu. Bunların çözümü sağlandı. Çok az bir yapı kaldı onların da kamulaştırmalarını yaptığımızda önemli bir bulvarı Manisamıza kazandıracak ve trafiğe nefes aldırmış olacağız" diye konuştu. - MANİSA
Son Dakika › Ekonomi › Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Gediz Kavşağı Projesi İhale Sürecini Başlattı - Son Dakika
Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacakları derbiyi yönetecek hakem Halil Umut Meler hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Meler'e adil ve hakkaniyetli olması çağrısında bulunuldu.
AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın ulaşım sorununu çözmeyi hedeflediğini belirtti. Tütüncü, 5 yılın sonunda ulaşım sorunlarını ortadan kaldırdığı bir Antalya olacağını ifade etti. Ayrıca, 15 yeni güzergah açmayı planladıklarını söyledi.
Dünyanın en çok kazanan voleybolcuları arasında yer alan Zehra Güneş'in mal varlığı ortaya çıktı. Elde ettiği kazancı doğru değerlendirmek için finansal stratejilere önem veren Güneş'in, servetinin toplam değeri 4 milyon dolar civarında.
ABD'nin Los Angeles kentindeki Venedik Plajı'nda, bir kadının çıplak gezdiğini gören başka bir kadın çivili sopayla saldırmaya başladı. Kendini koruyan çıplak kadın sopayı almayı başardı. Bir türlü vazgeçmeyen elbiseli kadın bu sefer beyzbol sopasıyla saldırıya geçti. Çıplak kadın beyzbol sopasını da almayı başarırken, kavganın nedeni öğrenilemedi. Çevredekiler ise kavgayı izlemek yerine cep telefonlarıyla kayda almayı tercih etti.
Fenerbahçe'de sakatlığından dolayı haftalardır takımdan ayrı kalan Brezilyalı oyuncu Fred, tamamen iyileşti. Yıldız futbolcu, cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçına ilk 11'de başlayacak.
TFF, Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncı kuruluş ihalesini iptal etti. İptal kararının gerekçesi, TFF'nin ''rakam arttırın'' talebine iki firmanın da olumlu yanıt vermemesi oldu. Federasyondan yapılan açıklamada, ''İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır'' ifadeleri yer aldı.
Her 4 yılda bir gerçekleşen 29 Şubat, evlilik yıldönümlerine önem veren çiftler nedeniyle nikah dairelerinde ciddi bir düşüşe neden oluyor. İstanbul'da dünya evine girecek çiftlerin tercih etmediği bir gün olan 29 Şubat'ta, kentin 12 ilçesinde kimse nikah başvurusu yapmadı. Rekor oranda nikah sayısı ise 20 çift ile Esenyurt'un oldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Ekonomik sorunların üstesinden gelinecektir. Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır" dedi.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, haklarına yapılan ihanet haberlerine acımadı. Çift yıllar önce açtıkları davadan, tazminat kazandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?