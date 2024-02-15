Manisa Büyükşehir Belediyesi, 46 mahalleye PVC sulama boruları teslim etti

Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlatılan 46 mahalle için 70 bin metre PVC sulama borusu desteği kapsamında Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde sulama kooperatifi ve mahalle muhtarlarına PVC sulama boruları teslim edildi. Sulama kooperatifleri başkanları ve mahalle muhtarları, Başkan Cengiz Ergün'e destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlayan, sulama kooperatifleri ve mahallelere 70 bin metre PVC boru desteği devam ediyor. Proje kapsamında, Akhisar Dereköy Sulama Kooperatifine farklı ebatlarda 1300 metre, Akhisar Ballıca Mahallesi Muhtarlığına 500 metre, Akhisar Selvili Sulama Kooperatifine 660 metre, Akhisar Sarıçalı Sulama Kooperatifine 1000 metre, Akhisar Selçikli Sulama Kooperatifine 1000 metre, Akhisar Sazoba Sulama Kooperatifine 3300 metre, Kırkağaç Çaltıcak Sulama Kooperatifine 1000 metre PVC boru desteğinde bulunuldu. Mahalle muhtarları ve sulama kooperatifi başkanları katılımıyla sulama boruları ilgili kooperatiflere teslim edildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kırsal alana yönelik projelerinden çok mutlu olduklarını ifade eden mahalle muhtarları ve sulama kooperatifi başkanları, yapılan destekler ve kendilerine sağladıkları imkanlardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. - MANİSA