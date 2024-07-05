Manisa Büyükşehir Belediyesi Erdelli Mahallesi'ne Taral Doldurma Tesisi Kazandırdı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Erdelli Mahallesi'ne Taral Doldurma Tesisi Kazandırdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Erdelli Mahallesi\'ne Taral Doldurma Tesisi Kazandırdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesine bağlı Erdelli Mahallesi'ne 20 ton kapasiteli taral doldurma tesisi kazandırdı. Üreticiler, tesisin ilaçlama zamanında büyük fayda sağlayacağını ifade ederek, belediye ekiplerine teşekkür etti.

05.07.2024 13:55  Güncelleme: 13:57
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesine bağlı Erdelli Mahallesi'ne 20 ton kapasiteli taral doldurma tesisi kazandırdı. Erdelli Mahallesi'nde yaşayan üreticiler, tesisin ilaçlama zamanında büyük fayda sağlayacağını ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesine bağlı Erdelli Mahallesi'ne 20 ton kapasiteli taral doldurma tesisi kazandırarak, üreticilerin kullanımına sundu. Tarımsal üretimde ilaçlama faaliyetlerinin ürünün sağlıklı bir şekilde gelişmesi için oldukça önemli olduğu belirtilirken, üreticilerin ilaçlama yapacakları zaman, makineleri için gerekli olan suyu, mahalleye kurulan taral doldurma tesisinden ücretsiz olarak doldurup tarlalarına ulaştırabilecekleri ifade edildi. Erdelli Mahallesi'nde yaşayan üreticiler, tesisin ilaçlama zamanında büyük fayda sağlayacağını ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Manisalı üreticilere yönelik desteklemelerin artarak devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa Büyükşehir Belediyesi Erdelli Mahallesi'ne Taral Doldurma Tesisi Kazandırdı - Son Dakika

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