Manisa Büyükşehir Belediyesi Erdelli Mahallesi\'ne Taral Doldurma Tesisi Kazandırdı

Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesine bağlı Erdelli Mahallesi'ne 20 ton kapasiteli taral doldurma tesisi kazandırdı. Erdelli Mahallesi'nde yaşayan üreticiler, tesisin ilaçlama zamanında büyük fayda sağlayacağını ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesine bağlı Erdelli Mahallesi'ne 20 ton kapasiteli taral doldurma tesisi kazandırarak, üreticilerin kullanımına sundu. Tarımsal üretimde ilaçlama faaliyetlerinin ürünün sağlıklı bir şekilde gelişmesi için oldukça önemli olduğu belirtilirken, üreticilerin ilaçlama yapacakları zaman, makineleri için gerekli olan suyu, mahalleye kurulan taral doldurma tesisinden ücretsiz olarak doldurup tarlalarına ulaştırabilecekleri ifade edildi. Erdelli Mahallesi'nde yaşayan üreticiler, tesisin ilaçlama zamanında büyük fayda sağlayacağını ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Manisalı üreticilere yönelik desteklemelerin artarak devam edeceği belirtildi. - MANİSA