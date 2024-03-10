Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Üreticilerine Antiparaziter Preparat Desteği Verdi

Manisa Büyükşehir Belediyesinin hayvan üreticileri için hayata geçirdiği 'Büyükbaş Hayvanların Dış Parazitler Yönünden Korunması Projesi' kapsamında, Yunusemre ilçesine bağlı Asmacık, Karahüseyinli, Pınarköy, Recepli, Sakallı, Süngüllü ve Uzunlar mahallelerinde büyükbaş hayvan üreticilerine antiparaziter preparat desteği ve ilacın kullanımı ile ilgili eğitim verildi.
Tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik projeleriyle üreticinin yanında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğü 'Büyükbaş Hayvanların Dış Parazitler Yönünden Korunması Projesi' kapsamında, Yunusemre ilçesine bağlı Asmacık, Karahüseyinli, Pınarköy, Recepli, Sakallı, Süngüllü ve Uzunlar mahallelerinde büyükbaş hayvan üreticilerine antiparaziter preparat desteği ve kullanımı ile ilgili eğitim verdi. Mahallelerde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ali Gök, Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Yunusemre İlçe Tarım Müdürü Bülent Güleç, hayvan üreticileri ve vatandaşlar katıldı.
Hayvan yetiştiricilerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerin aralıksız sürdüğünü belirterek, "Yunusemre ilçemiz Asmacık, Karahüseyinli, Pınarköy, Recepli, Sakallı, Süngüllü ve Uzunlar mahallelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle yürüttüğümüz ortak proje kapsamında 257 yetiştiriciye 5 bin 502 büyükbaş ve küçükbaş hayvan için uyuz, sinekgiller, kene, bit, pire, vb. dış parazit mücadelesinde kullanılmak üzere 415 kutu antiparaziter preparat teslim edilmiştir" dedi. Programda, üreticilere hayvanlara dış parazit ilaç uygulaması hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Üreticiler, destekleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti. - MANİSA
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