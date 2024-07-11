Manisa Büyükşehir Belediyesi Spilkent Toplu Konut Projesi Kura Çekimi Tarihi Belli Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Spilkent Toplu Konut Projesi Kura Çekimi Tarihi Belli Oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spilkent Toplu Konut Projesi'nin kura çekim tarihini 31 Temmuz Çarşamba günü olarak duyurdu. Kura yeri ve saati ise Manisa Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden duyurulacak.

11.07.2024 21:07
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Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Spilkent Toplu Konut Projesi'nin kura çekim tarihinin 31 Temmuz Çarşamba günü olarak belirlendiği duyuruldu. Kura yeri ve saati Manisa Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden vatandaşlara duyurulacağı bildirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin başlattığı Spilkent Toplu Konut Projesi'nde kura tarihine sayılı günler kaldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların sabırsızlıkla beklediği kura tarihinin 31 Temmuz Çarşamba günü olduğu duyuruldu. Yapılan duyuruda kura yeri ve saatinin, başvuruya hak kazanan vatandaşların listesi ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden duyurulacağı ve hak sahiplerine mesaj yoluyla bilgilendirileceğinin bilgisi verildi.

Yeni başvuru kabul edilmeyecek

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmede, başvuru tarihlerinin 29 Şubat – 22 Mart arası olduğu, bu projede bu tarihler dışında başvuru alınmadığı ve yeni başvuruların kabul edilmeyeceği bildirildi. Bu tarihler arasında başvuru yapan vatandaşların, başvurularının iptali için de belirlenen son tarihin 12 Temmuz Cuma günü saat 12.00 olduğu başvuru sahiplerine duyuruldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa Büyükşehir Belediyesi Spilkent Toplu Konut Projesi Kura Çekimi Tarihi Belli Oldu - Son Dakika

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