Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı bölgesinde küçükbaş hayvancılık ve antepfıstığı yetiştiriciliğini geliştirmek için çalışma başlattı - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı bölgesinde küçükbaş hayvancılık ve antepfıstığı yetiştiriciliğini geliştirmek için çalışma başlattı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı bölgesinde küçükbaş hayvancılık ve antepfıstığı yetiştiriciliğini geliştirmek için çalışma başlattı

Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Yunusemre Belediyesi ve üretici örgütlerinin iş birliğiyle Yuntdağı bölgesinde küçükbaş hayvancılık ve antepfıstığı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Bölgede kooperatifçiliğin güçlendirilmesi, ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve markalaşmasıyla üreticilerin gelirlerinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

11.08.2024 10:59  Güncelleme: 11:01
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Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Yunusemre Belediyesi ve üretici örgütlerinin iş birliğiyle Yuntdağı bölgesinde küçükbaş hayvancılık ve antepfıstığı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Bölgede kooperatifçiliğin güçlendirilmesi, ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve markalaşmasıyla üreticilerin gelirlerinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesinin projesi kapsamında, Yuntdağı bölgesindeki mahallelerde yaşayan üreticilerin sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla üreticilerle toplantılar gerçekleştirildi. Yağcılar, Üçpınar ve Yuntdağyenice mahallelerinde düzenlenen toplantılarda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Şube Müdürü Ali Osman Kaplan, Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Balkan, Tarım Danışmanı Ziraat Mühendisi Nazım Şafak, Tarımsal Hizmetler Müdürü Kadir Yetiş, belediye yetkilileri, muhtarlar ve üreticiler bir araya geldi.

Toplantılarda üreticiler, özellikle kırmızı et üretimi ve fiyatlardaki dalgalanmalar gibi sorunlarını dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, küçükbaş hayvancılığın bölge ekonomisi için önemine vurgu yaparak, "Yunusemre ilçesinde başlayan, katılımcı yaklaşım ile bilimin ve üreticinin odak olduğu saha çalışmaları diğer ilçelerimizde de planlanarak devam edecek. Hayvansal protein ihtiyacının karşılanması ve et üretiminde küçükbaş hayvan varlığının artırılması, bölgemiz için büyük önem taşıyor. Üreticilerimizin gelirlerini artırmak ve üretime devam etmelerini sağlamak için süt işleme ve pazarlama gibi konularda çalışmalar yapacağız" şeklinde konuştu.

Yapılacak çalışmalar ve geliştirilecek projeler ile üreticilerin kooperatifleşmesi desteklenerek, ürünlerin daha iyi pazarlanması ve katma değer oluşturmasının amaçlandığı belirtildi. Bu sayede üreticilerin, ürettikleri ürünlerden daha fazla gelir elde edeceği ve bölge ekonomisinin canlanacağı da ifade edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı bölgesinde küçükbaş hayvancılık ve antepfıstığı yetiştiriciliğini geliştirmek için çalışma başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı bölgesinde küçükbaş hayvancılık ve antepfıstığı yetiştiriciliğini geliştirmek için çalışma başlattı - Son Dakika
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