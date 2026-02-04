Manisa CBÜ TEKNOKENT\'e destek sağlayan firmalara ödül

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Teknokent'e gerek üretim gerekse istihdamla en büyük katkıyı sağlayan firmalar düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Manisa CBÜ Teknokent bünyesinde "Girişimcilik Ödülü", "Proje Ödülü", "Ticarileşme", "Fikri Mülkiyet Hakları", "İstihdam", "Sürdürülebilirlik", "İşbirliği", "Hibe Programları" alanlarında başarı gösteren firmalar İnovasyon ve Ödül Töreninde ödüllerini aldı. Kategorilerde her ödül başlığında 3. olan firmaya yüzde 20, 2. olan firmaya yüzde 30, 1. olan firmaya yüzde 40 kira indirimi uygulanacak.

Teknokent'ten TUSAŞ'a öğrenci desteği

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Demir, "Araştırma üniversiteleri dışında sadece Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde TUSAŞ'ın bir laboratuvarı var. O da bizim mühendislik fakültesinin bünyesinde. Burada nitelikli projeler havacılık ve savunma sanayi tarafına projeler üretiyoruz. Öğrencilerimizi burada değerlendiriyoruz. Öğrencilerimizi de firmalarla eşleştiriyoruz. Firmalar birer tane toplamda da yedi tane proje sundular. Savunma sanayi ve havacılığa. Yaklaşık Yaklaşık buradaki rakamlar çok güzel. 80 öğrencimiz başvurdu bu projelere. Biz eleme yapmak zorunda kaldık. Firmalarımız burada maddi destek de veriyor. Biz de destek veriyoruz. Öğrencilerimizi bu alanda yetiştirip, mezun edip bu firmalarda veya TUSAŞ'ta istihdamına katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

"Sanayi ile sahanın iç içe olmasına özen gösteriyoruz"

Üniversite - sanayi işbirliğine önem verdiklerini belirten Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, "Biliyorsunuz üniversite sanayi işbirliği evet çok önemli. Üniversite sanayi arasındaki işbirlikleri özellikle ülkelerin kalkınma hedeflerinde, kalkınma planları arasında çok ciddi bir yere sahip. İşte biz de bunu önemsiyoruz. Dolayısıyla ülkemizde her anlamda sadece istihdama yönelik değil, araştırma geliştirme anlamında teknolojinin daha ileriye taşınması, daha somut sonuçlara ulaşması bakımından üniversitemizde Teknokent bünyesinde yürütülen faaliyetleri, projeleri destekleme noktasında her zaman sanayi ile sahanın iç içe olmasına özen gösteriyoruz. Bu anlamda yaptığımız çok farklı projelerimiz var" dedi.

Teknokenti büyütmeye devam ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Kibar, Teknokentimizi büyütmeye devam ediyoruz. Şu anda 150'nin üzeri firmamız var. Büyümeye çok açığız. Bu konuda gelen teklifler çok fazla. Biz de hem fiziki imkanlarımızı hem altyapımızı geliştirerek büyümeye devam ediyoruz Manisa Teknokent olarak. İşte bu noktada saha ile olan sektör ile olan işbirliklerimiz çok önemli. Örneğin hocam Skytek projelerinden bahsetti. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin TUSAŞ, Teknokent ve teknoloji transfer ofisimizin işbirliğiyle kurduğu bir laboratuvarımız var ki Türkiye'de sadece araştırma üniversitelerine kurulan bu laboratuvar ilk defa onlar dışında araştırma üniversitesi olmayan bir üniversiteye kuruldu. Farkı sanayi ile de bu firmalarla da paydaş olunmasıydı. Dolayısıyla biz böyle güzel bir laboratuvara sahibiz. Bununla ilgili Skytech projelerini yürütüyoruz. Daha önce tamamladığımız projeler oldu. Öğrencilerimiz çok güzel projeler üretiyorlar ve ürettikleri projelerde, söz konusu alanlarda çok güzel ödüller kazandırıyorlar üniversitemize. İşte biz de istiyoruz ki sanayicilerimizin de desteğiyle, firmalarımızın da desteğiyle birlikte hocalarımızın danışmanlığında öğrencilerimizin projelerine bu şekilde sizlerle, sahayla birlikte destek bulalım. Bunlar hem ileri teknolojinin oluşmasına, hem de bir fikri ürüne dönüşmesine vesile olacak" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren firmalara ödülleri verildi.

Törene Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ali Demir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, akademisyenler, firma temsilcileri ve Teknokent yönetim kurulu üyeleri katıldı. - MANİSA