Manisa\'da 2025 Yılı Kamu Yatırım Projeleri Değerlendirildi

Manisa'da 2025 yılı kamu yatırım projelerinin ikinci dönem sonu itibariyle genel değerlendirmesi, İl Koordinasyon Kurulu III. toplantısında ele alındı. Toplantıda toplam proje sayısı, ödenek kullanımı ve proje aşamalarıyla ilgili detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

Manisa Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kamu kurumlarının temsilcileri, yatırımcı kuruluş yetkilileri ve belediye temsilcileri katıldı. Yapılan sunumda, il genelinde 2025 yılı ikinci dönem sonu itibariyle 341 kamu yatırım projesinin yürütüldüğü, bu projelerden 253'ünün yatırımcı kuruluşlar, 88'inin ise belediyelere ait olduğu bildirildi.

Manisa'daki toplam proje tutarının 55 milyar 516 milyon TL olduğu ifade edilirken, önceki yıllarda bu projelere yönelik 9 milyar 473 milyon TL harcama yapıldığı, 2025 yılı için ise 10 milyar 137 milyon TL ödenek ayrıldığı kaydedildi. Yapılan açıklamada ayrıca ikinci dönem sonu itibariyle 4 milyar 281 milyon TL harcandığı ve harcama oranının yüzde 42 olarak gerçekleştiği belirtildi.

52 proje tamamlandı

Değerlendirme raporuna göre; kentte yürütülen projelerden 52'sinin tamamlandığı, 188 projenin halen devam ettiği, 22 projenin ihale aşamasına geldiği ve kalan projelerin hazırlık sürecinde olduğu bildirildi.

Toplantının açılışında konuşan Manisa Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, Manisa'nın ülke genelinde önemli bir yere sahip olduğunu ve bu potansiyelin en verimli şekilde kullanılabilmesi adına yatırımların aralıksız süreceğini vurguladı. Öztoprak, "2025 yılında da şehrimize önemli kamu yatırımları kazandırmayı hedefliyor, devletimizin tüm imkanlarıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin paylaşılmasıyla sona erdi. - MANİSA