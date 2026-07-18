Manisa\'da arıcılığa tam destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'te yürüttüğü uygulamalı eğitimlerle arıcılara ana arı üretimini öğretirken, eğitimlerde üretilen nitelikli ana arıları yüzde 100 hibeyle üreticilere dağıtıyor. Eğitim merkezinde üretilen ballar ise öğrencilere hediye edilerek arıcılık bilinci küçük yaşta kazandırılıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesinde sürdürdüğü arıcılık çalışmalarıyla hem nitelikli ana arı üretimini yaygınlaştırıyor hem de üreticilere uygulamalı eğitimler veriyor. Eğitimlerde üretilen ana arılar yüzde 100 hibeyle arıcılara dağıtılırken, merkezde elde edilen ballar ise öğrencilere hediye edilerek arıcılığa yönelik farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, Gölmarmara ilçesi Hıroğlu Mahallesi'ndeki Ana Arı Üretim ve Arıcılık Eğitim Merkezi'nin faaliyetleri kapsamında, mevsimsel şartlar nedeniyle Gördes ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde devam ediyor.

Uygulamalı eğitimlerde üreticilere ana arı yetiştiriciliği, arı sütü üretimi, polen hasadı ve bu ürünlerin işlenmesi ile muhafazası konularında teorik ve pratik bilgiler aktarılıyor. Eğitim sürecinde üretilen nitelikli ana arılar da üreticilere kişi başı 10'ar adet olmak üzere yüzde 100 hibeyle teslim ediliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, arıcılık faaliyetlerinin iklim şartları, bitki örtüsü ile polen ve nektar akışına bağlı olarak farklı bölgelerde yürütüldüğünü belirterek, çalışmaların bu nedenle Gördes'in Çağlayan Mahallesi'nde sürdürüldüğünü söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üretim iznine sahip ana arı üreticisi olduklarını ifade eden Usta, yaklaşık üç yıldır bu alanda faaliyet gösterdiklerini belirterek, temel amaçlarının bal üretmek değil, arıcılara ana arı üretimini uygulamalı olarak öğretmek olduğunu kaydetti.

Kaliteli ana arının kolonilerin verimliliği ve sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Usta, eğitimlerde üretilen ana arıların üreticilere ücretsiz olarak dağıtıldığını ifade etti.

Arıcılık Eğitim Merkezi'nde çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarının da yürütüldüğünü belirten Usta, tesisi ziyaret eden öğrencilere arıların yaşam döngüsü ile ekosistem ve biyolojik çeşitlilik açısından taşıdığı önemin anlatıldığını söyledi. Eğitim faaliyetleri kapsamında elde edilen balların 100 gramlık kavanozlarda öğrencilere hediye edildiğini aktaran Usta, üretilen bal ve ana arıların ticari amaçla satışa sunulmadığını, önceliklerinin arıcılık kültürünü yaygınlaştırmak ve doğaya katkı sağlayan arıların önemini topluma anlatmak olduğunu dile getirdi. - MANİSA