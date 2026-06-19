Atık lastikler doğaya değil, geri dönüşüme gidecek - Son Dakika
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Atık lastikler doğaya değil, geri dönüşüme gidecek

Atık lastikler doğaya değil, geri dönüşüme gidecek
19.06.2026 12:17  Güncelleme: 12:18
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için yeni bir proje başlattı. 15 ilçeyi kapsayan uygulamayla çevre kirliliği ve yangın riskinin önlenmesi hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre odaklı projelerine bir yenisini daha ekledi. Kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin doğaya kontrolsüz şekilde bırakılmasının önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen çalışma kapsamında, il genelindeki atık lastiklerin düzenli olarak toplanarak geri dönüşüm süreçlerine kazandırılması hedefleniyor.

Sürdürülebilir çevre politikaları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliği ve yangın riski oluşturan atık lastiklere yönelik önemli bir uygulamayı başlattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen çalışma ile ömrünü tamamlamış lastiklerin çevreye gelişigüzel bırakılmasının önlenmesi, geri kazanım süreçlerine dahil edilmesi ve çevresel risklerin azaltılması amaçlanıyor.

Çalışma kapsamında Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre belediyeleri uygulamaya dahil oldu. Kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerini geri dönüşüme kazandırmak isteyen vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 153 Çağrı Merkezi üzerinden talep oluşturabilecek. Oluşturulan talepler ilgili ilçe belediyelerine iletilecek ve belediyeler tarafından yapılacak planlama doğrultusunda atık lastikler vatandaşlardan teslim alınacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen uygulama kapsamında ilçe belediyeleri ile LASDER'in (Lastik Sanayicileri Derneği) iş birliğiyle atık lastiklerin çevre mevzuatına uygun şekilde toplanması ve lisanslı tesislerde geri kazanılması sağlanacak. Böylece hem vatandaşların sürece katılımı kolaylaştırılacak hem de çevreye kontrolsüz bırakılan atık lastiklerin oluşturduğu olumsuzlukların önüne geçilecek.

Hem çevre korunacak hem ekonomiye katkı sağlanacak

Uygulama sayesinde doğaya terk edilen lastiklerin neden olduğu görüntü kirliliği, yangın tehlikesi ile toprak, hava ve su kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Toplanan atık lastiklerin geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmesiyle hem doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanacak hem de atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması mümkün olacak. Çalışmanın aynı zamanda çevre bilincinin artırılmasına ve sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunması bekleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevreyi koruyan ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmayı hedefleyen uygulamalarla sürdürülebilir çevre yönetimi anlayışını güçlendirmeye devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Atık lastikler doğaya değil, geri dönüşüme gidecek - Son Dakika

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