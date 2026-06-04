Sarıgöl\'de üreticiye gölet müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Sarıgöl Belediyesi iş birliğinde Çavuşlar Mahallesi'nde yapılması planlanan gölet projesi için ilk incelemeler gerçekleştirildi. Projenin hayata geçirilmesiyle tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve üreticilerin su ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarımsal Üretim Şube Müdürü Yılmaz Usta ve Büyükşehir Belediyesi teknik personelleri, Sarıgöl ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi'nde yapılması planlanan gölet projesi kapsamında sahada incelemelerde bulundu.

Sarıgöl Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa yürütmeyi planladığı proje için bölgede ön görüşmeler gerçekleştirilirken, göletin yapılabileceği alanlarda teknik değerlendirmeler yapıldı.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte mahallede kırsal kalkınmanın desteklenmesi, tarımsal üretimin artırılması ve üreticilerin sulama suyu ihtiyacına çözüm üretilmesi amaçlanıyor. Özellikle kuraklık ve su kaynaklarının verimli kullanımı konusunda önemli katkı sağlaması beklenen göletin, bölge çiftçilerine ekonomik açıdan da destek olması hedefleniyor.

Yetkililer, üreticilerin daha güçlü, verimli ve sürdürülebilir üretim yapabilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, Çavuşlar Mahallesi'nin kırsal kalkınmasına katkı sağlayacak projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için gerekli adımların atıldığını ifade etti.

Ayrıca, tarımsal üretime yönelik destekleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başta olmak üzere projeye katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür edildi. - MANİSA