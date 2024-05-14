Manisa'da Çiftçi Buluşması Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Çiftçi Buluşması Etkinliği Düzenlendi

Manisa\'da Çiftçi Buluşması Etkinliği Düzenlendi

Dünya Çiftçiler Günü etkinlikleri kapsamında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Belediyesi ile bir banka tarafından çiftçi buluşması etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çiftçilere tarım aletleri sergilendi ve tarıma özel kampanyalar tanıtıldı.

14.05.2024 14:10  Güncelleme: 14:12
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Dünya Çiftçiler Günü etkinleri kapsamında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Belediyesi ile bir banka tarafından çiftçi buluşması etkinliği düzenlendi.

Alaşehir Belediyesi ile bir bankanın Alaşehir Şubesi işbirliği ile Çiftçi Buluşması etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çiftçiler için traktör, zirai ilaç atma makineleri, çapa makineleri, radovatör gibi tarım aletleri sergilenirken, banka tarafından tarıma özel kampanyaların tanıtımı yapıldı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu burada yaptığı konuşmada, "Tarım olmazsa karnımız doymaz, hayvancılık olmaz, sanayi olmaz. Ulu Önderimiz Atatürk'ün tarıma verdiği değeri asla unutmamalı, çiftçimizi koruyup yerli üretimimizi güçlendirmeliyiz. Çiftçilerimize destek veriyoruz ve her zaman onların yanındayız. Alaşehir Belediyesi olarak çiftçilerimize destek vermek amacıyla bu gün bu etkinliği düzenledik. Tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlarım." dedi.

Etkinliğe Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, Ziraat Odası Meclis Başkanı Osman Gündüz, TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, banka yetkileri ile çiftçiler katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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