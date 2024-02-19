Manisa'da Deprem Riski Analizi Projesi Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Deprem Riski Analizi Projesi Sonuçları Açıklandı

Manisa\'da Deprem Riski Analizi Projesi Sonuçları Açıklandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Celal Bayar Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen Deprem Riski Analizi Projesi'nde Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde yapılan analizlerin sonuçları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde duyurulacak. Mülk sahipleri, 20 Şubat tarihinden itibaren kimlik kartlarıyla Kültür Merkezi'ne başvurarak binalarının deprem risk analizi sonuçlarını öğrenebilecekler.

19.02.2024 14:05  Güncelleme: 14:09
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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Celal Bayar Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen Deprem Riski Analizi Projesi'nde Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde analizleri tamamlanan bölümlerin analiz sonuçları, 20 Şubat tarihinden itibaren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nden öğrenilebilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen ve 30 milyon TL'nin üzerinde bütçe ayrılan Deprem Riski Analizi Projesi' kapsamında 40 kişiden oluşan uzman ekip, bina risk analizleri gerçekleştirdi. Sahadan toplanan verilerin Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne ulaştırılmasıyla gelen veriler ışığında Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde 132 bin bağımsız bölümün risk analizleri yapıldı. Analizlerin tamamlanmasının ardından analiz sonuçları Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde duyurulacak. 20 Şubat Salı gününden itibaren mülk sahiplerinin kimlik kartları ile Kültür Merkezi'ne başvurarak binalarının deprem risk analizi sonuçlarını öğrenebilecekler. Yapılan açıklamada, "Apartman yöneticilerinin de apartman yönetiminin alacağı karar ile sonuçları öğrenebileceklerdir. Kiracılara ise analiz sonuçları hakkında bilgi verilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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