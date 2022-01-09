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Geleceğin "sayacıları" yetiştiriliyor - Son Dakika

Geleceğin "sayacıları" yetiştiriliyor

09.01.2022 11:20

Manisa'da meslek liselilerin fabrikada eğitimi için başlatılan programla bir ayakkabı tesisinde sayacılığı öğrenen öğrenciler, diplomalarını kalifiye usta olarak alacak.

Manisa'da meslek liselilerin fabrikada eğitimi için başlatılan programla bir ayakkabı tesisinde sayacılığı öğrenen öğrenciler, diplomalarını kalifiye usta olarak alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve geleceğin ustalarının yetiştirilmesine yönelik açıkladığı "Mesleki Eğitim Merkezi Programı" sanayicilerden yoğun ilgi görüyor.

Söz konusu programın 21 Aralık 2021'de yürürlüğe girmesinin ardından Manisa'da faaliyet gösteren Üçel Ayakkabı firması, İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehzadeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 6 öğrenciye mesleğin temeli olarak görülen "sayacılığı" öğretmeye başladı.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Sarı, AA muhabirine, sektörün geleceği için lise öğrencilerini fabrikalarında istihdam etme planlarının olduğunu belirterek, sektöre duyurusu yapılan programa başvurduklarını anlattı.

Her geçen gün gelişen ayakkabı sektörünün en önemli ihtiyacının yetişmiş eleman olduğuna dikkati çeken Sarı, şunları kaydetti:

" Türkiye'de ayakkabıcılık sektörü gelişiyor, her geçen gün taleplerimiz artıyor ama bizim sayacılık dediğimiz ustalık alanında elemana ihtiyacımız var. Bunun da çözümünü Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı programla sağladık. Bu çocukları istihdam edip mesleği öğreteceğiz, hem maaş vereceğiz hem işi öğreteceğiz. Lise dönemini de fabrikamızda bitirecekler. Lise eğitimleri bittiğinde diplomalarını alacaklar ve birer sanatkar olarak yetişecekler."

"Vasıflı ve aranan usta olacaklar"

Öğrencilerin büyük heyecan ve hevesle çalışmaya başladığını dile getiren Sarı, tüm sektöre programa katılmaları çağrısı yaptı.

Sarı, "Geleceğimize yatırım yapmamız gerekiyor. Öğrencilerimizin hepsi büyük bir potansiyel. Mezun olduklarında sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde bu mesleği yapabilecek ve çok güzel kazanç elde edebilecek donanıma sahip olacaklar. Vasıflı ve aranan usta olacaklar." ifadelerini kullandı.

Fabrikada çalışmaya başlayan öğrencilerden Ebru Demirbilek, aldığı eğitimle geleceğe yönelik umutlarının arttığını, iyi bir saya ustası olarak güzel ayakkabılar üretmeyi hedeflediğini belirtti.

Öğrencilerden Vedat Demir de iyi bir sayacı olarak ileride kendi işini kurmayı hedeflediğini söyledi.

Usta öğretici İsmetullah Ağırbaş ise lise öğrencilerini fabrikalarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını, sektörün geleceğinin yeni ustaların yetişmesiyle daha aydınlık olduğunu ifade etti.

Geleceğin sayacıları yetiştiriliyor
Geleceğin sayacıları yetiştiriliyor
Geleceğin sayacıları yetiştiriliyor

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Mesleki Eğitim, İstihdam, Manisa, Lise, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Geleceğin 'sayacıları' yetiştiriliyor - Son Dakika Ekonomi


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