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Manisa'da hayvancılıkta yem ihtiyacını karşılamak için hibe destekli tohum dağıtımı başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da hayvancılıkta yem ihtiyacını karşılamak için hibe destekli tohum dağıtımı başladı

Manisa\'da hayvancılıkta yem ihtiyacını karşılamak için hibe destekli tohum dağıtımı başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan TAKEP projesi kapsamında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibe destekli sorgum otu tohumu dağıtımı başladı. Proje, hayvancılıkta yem ihtiyacının karşılanması ve tarım arazilerinin etkin kullanılması amacıyla hayata geçirildi.

03.04.2024 10:04  Güncelleme: 10:11
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP)" kapsamında hayvancılıkta yem ihtiyacının karşılanması amacıyla çiftçilere yüzde 75 hibe destekli sorgum-sudan otu tohumu verilmeye başlandı.

Hayvancılıkta yem ihtiyacının karşılanması ve tarım arazilerinin etkin kullanılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan TAKEP projesi kapsamında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibe destekli sorgum otu temin edilmesine başlandı. Hayvancılıkta sürdürülebilirlik amacıyla silaj veya otlatılarak kaba yem ihtiyacının karşılanması ve yem girdilerinin düşürülmesi hedeflenen projede ilk hibe desteğini Alaşehirli çiftçi Yaşar Moray aldı.

Alaşehirli çiftçi Yaşar Moray sordum otu melezi üretiminin yaygınlaştırılması projesi kapsamında yüzde 25 çiftçi katkısıyla tohumlarını teslim aldı.

Proje hakkında bilgi veren Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Akkaynak "TAKEP kapsamında yüzde 75 hibeli yem bitkisi Sorgum Sudan Otu tohumu dağıtılmaya başladı. Projeden faydalanmak isteyen yetiştiricilerimizin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze baş vuruda bulunmaları gerekir. Sorgum Sudan otu melezi yeşil ve kuru ot, silo yemi amacıyla yetiştirilir. Kurağa ve sıcağa dayanıklıdır. Yeşil ot verimi kuruda 3 ton, suluda 6-7 tondur. Besin değeri zengin, yüksek verimli ve süt verimi için önemli bileşenler içeren bir yem bitkisidir. Süt sığırlarının beslenmesinde kullanılabilir ve büyük fayda sağlamaktadır" dedi.

Kendi hayvanları için yem bitkileri ürettiğini belirten çiftçi Yaşar Moray, "Kendi hayvanlarım için kendi yem bitkileri üretiyorum. Hayvanlarımızı doğal olarak besleyip herhangi bir katkı maddesi kullanmadan, yetiştirip doğal et üretimi yapıyoruz. Arpa, mısır silajı, kuru ot ihtiyacımızı kendim yetiştirip kendim karşılıyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında verilen destekten faydalanarak, Ilgın Mahallesi'nde bulunan arazilerime Sorgum Sudan otu tohumunu aldım. Kendi arazime ekip yetiştirerek hayvanlarımı daha doğal olarak besleyeceğim. Arazisi ve imkanı olan çiftçilerimizin bu devlet desteğinden yararlanarak daha doğal ve daha ekonomik ürün elde etmelerini öneriyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa'da hayvancılıkta yem ihtiyacını karşılamak için hibe destekli tohum dağıtımı başladı - Son Dakika

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