Manisa'da İçme Suyu Sorunu Çözüme Kavuştu - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da İçme Suyu Sorunu Çözüme Kavuştu

Manisa\'da İçme Suyu Sorunu Çözüme Kavuştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Selçikli Mahallesi'nde 3 kilometre içme suyu terfi hattı döşeyerek uzun yıllardır süregelen su sıkıntısını çözdü.

20.01.2025 11:59  Güncelleme: 12:01
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Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, bir mahallenin daha içme suyu sorununu çözüme kavuşturdu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, gerek ilçe merkezleri gerekse kırsal mahallelerde yaşanan sorunlara kalıcı çözüm üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından önemli bir proje daha tamamlandı. Akhisar ilçesine bağlı Selçikli Mahallesi'ne yeterli su ulaştırmak için 3 kilometre içme suyu terfi hattı döşendi. Yapılan çalışma ile mahallede uzun yıllardır yaşanan su sıkıntısına son verildi.

"Emeği geçen herkesin eline sağlık"

Mahalle Muhtarı Münir Karaca, Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduktan sonra kısa sürede çalışmalara başlandığını ifade ederek, "Ferdi Başkanımız, Talat Müdürümüz sağ olsunlar burada yaşanan 50 yıllık içme suyu sıkıntısını çözmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için emeği geçen herkesin eline sağlık. Allah hepsinden bin kere razı olsun" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa'da İçme Suyu Sorunu Çözüme Kavuştu - Son Dakika

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