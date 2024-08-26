Manisa\'da Kadın İstihdamı İçin Bilgilendirme ve İnceleme Faaliyetleri

Ekonomi

Manisa SGK İl Müdürlüğü tarafından kadın istihdamına yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Demirci ilçesini ziyaret eden Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Tufan ve Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Buket İnce, ilçedeki fabrikalarda incelemelerde bulunarak fikir alışverişinde bulundu.

Kadınların istihdamda daha fazla yer alması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Tufan ve Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Buket İnce, saha ziyaretlerine devam ediyor. İl müdürleri tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kadın istihdamını artırmaya yönelik yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde Demirci ilçesi ziyaret edildi.

Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan ve Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ziyaretleri ile başlayan Demirci programında fabrika ve atölye ziyaretleri de gerçekleştirildi. Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ile birlikte ilçedeki halı fabrikaları ziyaret eden il müdürleri, halıcılığın Demirci ekonomisindeki önemi hakkında bilgi alarak, halı üretim süreçlerini yerinde gözlemledi.

El dokuma halı atölyelerinin de ziyaret edildiği incelemelerde geleneksel motiflerle süslenen ve elle dokunan meşhur Demirci Halısı hakkında bilgi edinildi ve halı tezgahlarında dokuma yapan emekçi kadınlarla görüşüldü.

Demirci ziyaretinin son durağı ise ilçenin önemli kırsal mahallelerinden biri olan Mahmutlar Mahallesi oldu. Belediye Başkanı Erkan Kara başkanlığında, Manisa Çalışma ve İş Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri, Mahmutlar'daki kadınların taleplerini dinleyerek, ilçede daha fazla istihdam oluşturulmasına yönelik atılacak adımlar ile yapılacak iş birliği hakkında görüşmelerde bulundu.

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Tufan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın taşra teşkilatı olarak, ilimizin merkezinde olduğu gibi tüm ilçelerinde de vatandaşlarımızın taleplerini dinlemeye, sorunlarına çözüm bulmaya ve istihdam oluşturacak projelerle yanlarında olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürü Buket İnce ise şunları söyledi: "Geleceğe dönük vizyonumuzla Türkiye Yüzyılında kadınlarımızın iş gücünde daha güçlü bir yer edinmelerini sağlamak için, kadınlarımızın aktif rol almasını destekleyecek projelerle toplumsal ve ekonomik kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyoruz." - MANİSA