Manisa'da Kadınlar İçin İlk Kaynakçılık Kursu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da Kadınlar İçin İlk Kaynakçılık Kursu

Manisa\'da Kadınlar İçin İlk Kaynakçılık Kursu
17.05.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da, kadın girişimciler için kaynakçılık kursu açıldı; kadınların istihdama kazandırılması hedefleniyor.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu ile Elginkan Vakfı iş birliğinde Türkiye'de ilk kez kadınlara yönelik kaynakçılık kursu açıldı. "Kadın Girişimcileri Kadın Kaynakçılar Projesi" kapsamında açılan kursa yaklaşık 20 kadın katılırken, 6 hafta sürecek teorik ve uygulamalı eğitim sonunda kadın kaynakçı adayları yetiştirilecek.

Elginkan Vakfı bünyesinde başlayan eğitimlerde ilk ders iş sağlığı ve güvenliği alanında verildi. TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı Emel Uslu ve kursiyer kadınlar, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz tarafından gönderilen hediyeleri takdim etti.

Proje kapsamında eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kadın kaynakçı adaylarına ücretsiz Mesleki Yeterlilik Belgesi de kazandırılacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ve paydaş firmalarla iş birlikleri yapılarak kadınların istihdama kazandırılması hedefleniyor.

Kadın girişimciler ve mentorlar eşliğinde yürütülecek programlarda kadın kaynakçı adaylarının yalnızca teknik değil sosyal ve mesleki gelişimleri de desteklenecek. İletişim, özgüven, iş disiplini, takım çalışması ve çalışma hayatına adaptasyon gibi konularda çeşitli workshop ve mentörlük çalışmaları gerçekleştirilecek.

Kadınların eğitim sonrası istihdama kazandırılması amacıyla organize sanayi bölgeleri ve sanayi kuruluşlarına firma ziyaretleri düzenlenecek. Böylece kursiyerlerin sektör temsilcileriyle bir araya gelmesi ve iş fırsatlarını yakından tanıması amaçlanıyor.

Ayrıca Elginkan Vakfı iş birliğiyle kadın kaynakçı adaylarına kişisel gelişim ve farkındalık eğitimleri verilecek. Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek finansal okuryazarlık eğitimlerinde ise kadınların bütçe yönetimi, ekonomik bilinç ve finansal planlama konularında güçlenmeleri hedefleniyor.

TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı Emel Uslu, projenin yalnızca bir meslek edindirme çalışması olmadığını belirterek, "Amacımız yalnızca kadın kaynakçılar yetiştirmek değil; kendi ayakları üzerinde duran, ekonomik özgürlüğünü kazanan, bilinçli, güçlü ve üretimde aktif rol alan kadınlar yetiştirmektir" dedi.

Kadınların üretimin her alanında yer alması gerektiğini ifade eden Uslu, "Kadın sadece evin içinde değil; fabrikada, üretimde, atölyede, teknolojide, yönetimde ve sanayide de olmalıdır. Bugün burada çok güçlü bir mesaj veriyoruz; kadın isterse sanayide de başarır. Kadın isterse kaynak da yapar, çeliğe de şekil verir geleceğe de" diye konuştu.

Projeye katılan kadınların cesaretleriyle önemli bir adım attığını vurgulayan Uslu, "Bu proje yalnızca bir meslek eğitimi değildir. Bu proje; özgüven kazanma, kendi ayakları üzerinde durma ve 'Ben de varım' diyebilme projesidir" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da Kadınlar İçin İlk Kaynakçılık Kursu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Eşi “fakirlik belgesi“ aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi Eşi "fakirlik belgesi" aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi
Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler
Alarmları kurun 41 yıllık hegemonya bugün bitebilir Alarmları kurun! 41 yıllık hegemonya bugün bitebilir
Ayıların görev paylaşımı Biri yedi, diğeri nöbet tuttu Ayıların görev paylaşımı! Biri yedi, diğeri nöbet tuttu
Görüntü İstanbul’daki gölden Kilometrelerce boru hattı çıktı Görüntü İstanbul'daki gölden! Kilometrelerce boru hattı çıktı

17:52
Finali kaybeden Cristiano Ronaldo, maç sonunda hüngür hüngür ağladı
Finali kaybeden Cristiano Ronaldo, maç sonunda hüngür hüngür ağladı
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
17:12
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
17:10
Fenerbahçe transferi bitiriyor Andrew Robertson ile anlaşıldı
Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı
15:21
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
14:50
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 18:11:07. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Kadınlar İçin İlk Kaynakçılık Kursu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.