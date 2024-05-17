Manisa'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı Biyolojik Mücadele Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı Biyolojik Mücadele Yapıldı

Manisa\'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı Biyolojik Mücadele Yapıldı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün işbirliğinde kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında bin adet yumurta parazitoiti olan Samuray Arıcığı'nın doğaya salımı gerçekleştirildi. Bu yöntemle kahverengi kokarcanın popülasyonu kontrol altına alınacak.

17.05.2024 19:09
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Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün işbirliğinde kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında bin adet yumurta parazitoiti olan Samuray Arıcığı'nın doğaya salımı gerçekleştirildi.

Yunusemre ilçesi Yağcılar Mahallesi Gediz mevkiinde gerçekleşen programda konuşan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, kahverengi kokarcanın baş düşmanının Samuray Arıcığı olduğunu söyledi. Manisa'nın ürün yelpazesinin geniş olması ve önemli ihracat ürünlerine sahip olması sebebiyle üreticilerin verim ve kalite kaybını önlemek için duyarlı olmaları gerektiğini belirten Öztürk, biyolojik mücadele kapsamında salımı yapılan Samuray Arıcığı sayesinde kahverengi kokarcanın doğada yumurtalarını parazitleyip, zararlının popülasyonunu kontrol altına almanın mümkün olduğunu ifade etti.

Üretimde biyolojik mücadeleyi önemsediklerine dikkat çeken Metin Öztürk, "Biyolojik mücadele yöntemleri konusunda farkındalık sağlamak, üreticilere alternatif mücadele yöntemlerini tanıtarak kimyasal mücadeleyi azaltmak, bu vesile ile hem girdi maliyetlerini düşürmek hem de çevreyi ve toprağı korumak amacıyla ilimizde biyolojik mücadeleyi önemsiyor ve her fırsatta uygulamaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda 2023 yılında 485 adet ve son olarak 23.02.2024 tarihinde bin adet kınalı keklik salımını gerçekleştirdik" dedi.

Programa, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Tevfik Turanlı, İl Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Bölüm Başkanı Bilgin Güven, Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Güleç, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve il-ilçe müdürlüğünün konu uzmanları ile üreticiler katıldı.

Kahverengi kokarca hakkında;

Kahverengi kokarca, tarımsal üretimde önemli ölçüde kayıplara neden olan tahripkar, istilacı ve polifag bir zararlıdır. 300'den fazla bitki türünde beslenebilen istilacı böceğin erginlerinin uzun mesafelere uçabilme yeteneğinde olması, yayılışını kolaylaştırmaktadır. Kahverengi kokarca birçok meyve ve sebze türüne zararlıdır. Başta fındık olmak üzere elma, armut, şeftali, ceviz, trabzon hurması, mısır, fasulye, domates, biber, patlıcan en önemli konukçuları arasındadır. Meyve ve sebzelerde emgi yaparak birçok ürün için verim ve kalite kaybı riski oluşturmaktadır. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı Biyolojik Mücadele Yapıldı - Son Dakika

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