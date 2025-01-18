Manisa'da Kanalizasyon Hattı İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Kanalizasyon Hattı İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Manisa\'da Kanalizasyon Hattı İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesi İstasyonaltı Mahallesi'nde yaşanan kanalizasyon hattı çökmesini onarmak için 10 milyon TL'lik yatırım ile başlattığı çalışmaları sürdürüyor. MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

18.01.2025 13:51  Güncelleme: 13:53
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, alt yapı sorunlarını çözmek ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Turgutlu ilçesi İstasyonaltı Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda yaşanan yoğun yağışlar sonrası ana kolektör hattında meydana gelen çökme nedeniyle 1500 metrelik 800'lük kanalizasyon hattında başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Talat Postacı, çalışmaları yerinde inceledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Turgutlu ilçesine bağlı İstasyonaltı mahallesinde yürütülen çalışmalar 10 milyon TL'lik yatırımla hayata geçiriliyor. Proje kapsamında hemzemin geçidinde yürütülen 40 metrelik yatay delgi çalışmalarına da başlandı. Bu önemli alt yapı hamlesi, Turgutlu'nun yüzde 30'luk atık suyunu sağlıklı bir şekilde Turgutlu Atık Su Arıtma Tesisi'ne taşıyacak ve mahallede büyük bir rahatlama sağlayacak. MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek çalışanlardan bilgi aldı. Postacı'ya, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Çamur, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Şahika Orhan, MASKİ Turgutlu ilçe Şefi Hüseyin Yelkenci ve teknik personel eşlik etti.

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, "Geçtiğimiz aylarda meydana gelen yoğun yağışlar sonrasında Turgutlu ilçemize bağlı İstasyonaltı Mahallemizden geçen kanalizasyon hattında bir göçme meydana gelmişti. Turgutlu'nun yüzde 30'luk atık suyunu taşıyan hattımızda zor şartlar altında bir çalışma yürüttük. Özellikle üç mahallemizi yakından ilgilendiren çalışmamızın tamamlanmasıyla atık suları arıtma tesisine daha sağlıklı bir şekilde taşıyacağız. Bugün de çalışmamızın bir diğer ayağı olan ve ekiplerimizin titizlikle yürüttüğü hemzemin geçidinde 40 metrelik yatay delgi çalışmasına başladık. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte bölge halkının yaşadığı alt yapı sıkıntıları sona erecek" dedi.

"Büyük bir sorunumuz ortadan kalkacak"

Mustafa Kemal Mahalle Muhtarı Mehmet Temel ise "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz mahallemizin en büyük sıkıntılarından biri olan kanalizasyon hattı sorununu gidermek için yoğun çaba sarf ediyorlar. Kış aylarında yağışların şiddetli olması nedeniyle alt yapı konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Kanalizasyon hatlarında tıkanmalar ve taşmalar meydana geliyordu. Ekipler çok güzel bir çalışma yürütüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla büyük bir sorunumuz ortadan kalkacak. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa'da Kanalizasyon Hattı İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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