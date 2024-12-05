Manisa'da Kartlı Sayaç Uygulaması Sona Erdi - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Kartlı Sayaç Uygulaması Sona Erdi

Manisa\'da Kartlı Sayaç Uygulaması Sona Erdi

MASKİ Genel Müdürlüğü, kartlı sayaç uygulamasına son verildiğini ve dönüşüm işlemlerinin ücretsiz olarak yapıldığını açıkladı. Aboneler sadece yasal güvence bedelini ödeyecekler.

05.12.2024 21:13  Güncelleme: 21:14
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MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sayaç sökme, takma ücreti, abone sözleşme ücreti ve mekanik sayaca dönüşüm ücreti alınmamaktadır. Aboneler sadece yasal olarak alınmak zorunda olan güvence bedelini ödemektedir" denildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mimar Ferdi Zeyrek tarafından zorunlu kartlı sayaç uygulamasına son verilmiştir. Uygulamanın Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçmesinin ardından 1 Mayıs tarihinden itibaren Abone İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunan yurttaşlarımızın kartlı sayaçları yerinde ve ücretsiz olarak dönüştürülmeye başlanmıştır ve değişim işlemleri de devam etmektedir. Yapılan işlemler sırasında, sayaç sökme, takma ücreti, abone sözleşme ücreti ve mekanik sayaca dönüşüm ücreti alınmamaktadır." denildi.

"Abonelerden sadece yasal olarak depozito bedeli alınıyor"

Abonelerden sadece yasal olarak alınması gereken depozito bedelinin alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aboneler, meskenlerde sadece 45 metreküp güncel su ücreti karşılığı depozito ücreti ödeyerek, kartlı sayaçlarını mekanik sayaca dönüştürüyor. Depozito olarak abonelerden alınan bedel de yasal olarak alınmak zorunda olan ve MASKİ'nin kasasında emanet olarak duracak bir bedeldir. Aboneler, bu ücreti aboneliklerini sonlandırmaları halinde idareden geri almak üzere güvence bedeli olarak ödemektedirler. Aboneler, aboneliklerini iptal etmek istediklerinde ödedikleri depozito bedelini başvurdukları tarihteki 45 metreküp güncel su ücreti üzerinden hesaplanarak geri alacaklardır. Abonenin, ödediği depozito (güvence) bedeli bu uygulama ile değer kaybetmeden kendisine ödenecek olup, burada da yurttaşı koruyan bir çalışma yapılmıştır. Kamuoyunu yanıltmak için yapılan haberler tamamen gerçekdışı ve asılsızdır." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa'da Kartlı Sayaç Uygulaması Sona Erdi - Son Dakika

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