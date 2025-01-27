Manisa'da Kırsal Kalkınma İçin 'Tek Dam' Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Kırsal Kalkınma İçin 'Tek Dam' Projesi Başlatıldı

Manisa\'da Kırsal Kalkınma İçin \'Tek Dam\' Projesi Başlatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal hayvan yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla 'Tek Dam' projesini hayata geçiriyor. Proje ile üreticilerin kooperatifleşmesi, verimliliğin artırılması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

27.01.2025 10:04  Güncelleme: 10:07
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya verdiği önem doğrultusunda, kırsal bölgelerdeki hayvan yetiştiricilerini 'Tek Dam' projesi ile bir araya getiriyor. Yenilikçi proje, süt hayvanı yetiştiriciliğinde verimliliği artırmayı, üreticilerin yaşam şartlarını iyileştirmeyi ve bölgesel üretimin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki hayvan verimliliğini arttırmak, sürülerin iyileştirilmesini sağlamak ve sürdürülebilir bir üretim için yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. 'Tek Dam' projesi ile süt hayvanı yetiştiricilerinin bir araya gelmesi, kontrollü üretim yapılması ve ayrıca hayvan üretim süreçlerinde karşılaşılan zorluklara çözüm getirilmesi amaçlanıyor. Kooperatifleşme ve eğitim desteğiyle üreticilerin gelirlerinin artırılması ve ekonomiye katkı sağlanması için yetiştiricilerle bir araya gelindi. Projenin bir diğer önemli amacı evlerin altında hayvan yetiştiriciliği yapılmaması, hijyen şartlarının sağlanması ve ari işletme süt kalitesinde tüketiciye süt ve süt ürünleri sağlanmasıdır. Gölmarmara İlçesi Hacıveliler, Salihli İlçesi Adala ve Taytan, Sarıgöl İlçesi'nde ise Alemşahlı mahallesinde gerçekleştirilen toplantılarda, üreticilerin yaşadığı sorunlar, artan yem fiyatları ve düşük süt fiyatlarından kaynaklanan maddi kayıplar gibi zorluklar ile önerilen tek dam projesinin detayları masaya yatırılarak çözüm önerileri değerlendirildi.

Toplantılara, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Prof. Dr. Yusuf Kurucu ve Salih Fulcun, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu Ziya Duraslı, Adala Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hulki Yaman, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve hayvan yetiştiricileri katıldı.

Üreticilerin kooperatifleşmesi için destek sağlanacak

Bu projeyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi, hem yerel ekonomiye katkı sağlamayı hem de üreticilerin yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefliyor. 'Tek Dam' projesi, üreticilerin kooperatifleşmesini teşvik ediyor. Kooperatifler gıda sağlığının güvencesi ve üreticinin garantisi olarak gören Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, kooperatifleşmek isteyen yetiştiricilere rehberlik edecek ve eğitimler sunarak daha iyi pazarlama ve katma değer oluşturma fırsatları sunacak. Bu sayede üreticilerin gelirleri artırılacak ve kırsal ekonomiye önemli katkılar sağlanacak. Ayrıca, kooperatifleşme ile birlikte üreticilerin sorunlarına ortak çözümler üretmek ve bölgesel hayvancılığı daha güçlü bir temele oturtmak da amaçlanıyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa'da Kırsal Kalkınma İçin 'Tek Dam' Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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