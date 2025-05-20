Manisa\'da Kurban Bayramı İçin Hayvan Borsası Satışları Başlıyor

Manisa Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası içerisinde yer alan padok alanlarının satışı, Kurban Bayramı dönemi için başladı. Dezenfekte edilen ve hijyen şartlarının yerine getirildiği padoklara 21 Mayıs Çarşamba Gününden itibaren hayvan girişlerinin başlayacağı öğrenildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından Manisa'ya gelerek kurbanlık satışında bulunacak üretici ve satıcılar için sağlıklı, düzenli ve hijyenik bir pazar ortamı oluşturulurken, satış alanları, belediye ekiplerinin koordinasyonunda detaylı şekilde dezenfekte edildi ve halk sağlığı standartlarına uygun hale getirildi.

Hayvan girişleri 21 Mayıs Çarşamba Günü başlayacak

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sadık Özkasap yaptığı açıklamada, "Modern ve hijyenik şartlara sahip bir pazar alanı oluşturularak, gerek personel gerekse tesis altyapısıyla vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde kurbanlıklarını alabilecekleri ve kesimlerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam hazırlanmıştır. Ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait, İslami vecibelere ve hijyen kurallarına uygun kesim alanları da vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Canlı Hayvan Pazarına girişler 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla başlayacaktır. İl dışından gelecek besicilerimizin herhangi bir zorluk yaşamaması adına, satış alanlarında mescit, lokanta, tuvaletler, banyo alanları, otopark bölümleri gibi tüm temel ihtiyaç alanları kullanıma hazır hale getirilmiştir. Padok almak isteyen üreticilerimizin, yer tahsisleriyle ilgili detaylı bilgi ve başvuru için Manisa Ticaret Borsası ile en kısa sürede iletişime geçmeleri önemle rica olunur. Borsamızın 0 (236) 231 00 78 numaralı telefonundan veya [email protected] web sitesinden iletişime geçebilirler. Tüm üreticilerimize şimdiden bereketli ve bol kazançlı bir bayram dönemi dileriz." dedi. - MANİSA