Manisa\'da meralara 8,5 tonluk bereket

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesine bağlı Gökçukur Mahallesi'nde hayvancılığı desteklemek ve mera verimliliğini artırmak amacıyla 270 dönümlük merada 8,5 ton gübreleme çalışması gerçekleştirdi. Proje ile üreticilerin en büyük gider kalemlerinden biri olan yem maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kırkağaç Belediyesi iş birliğinde yürütülen mera gübreleme çalışması törenle başladı. Gökçukur Mahallesi'nde düzenlenen programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz ve Ulaş Aydın, daire başkanları, şube müdürleri ve üreticiler katıldı.

"Meralar çiftçimize kalsın"

Gökçukur Mahallesi Davullu mevkiinde yaklaşık 2 bine yakın büyükbaş hayvanın yetiştirildiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, meraların korunmasının hayvancılık için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Dutlulu, "Amacımız meralarımızın hayvancılık faaliyetleriyle canlı kalması ve bu alanların korunmasıdır. Güneş enerjisi santralleri gibi yatırımların daha çorak alanlara kaydırılmasını destekliyoruz. Bu meralar çiftçimize kalsın diyoruz. Projenin Kırkağaç'ımıza ve Manisa'mıza bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi.

"Çiftçimizin her zaman yanındayız"

Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez ise projenin üreticiler açısından önemli bir destek olduğunu belirterek, "İki temel amacımız var; çiftçimize destek olmak ve meralarımızı daha verimli hale getirmek. Meralarımıza dokunulmaması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Geçimini buradan sağlayan üreticimizin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

Kırkağaçlı üreticilere çok yönlü destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da Kırkağaç genelinde toplam 18 ton gübre desteği sağlandığını belirterek, hayvancılığın yanı sıra arıcılık alanında da önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Usta, "Mahallemizde 16 kadın üreticimize yönelik 6 hafta süren arıcılık eğitimi düzenledik. Eğitimi başarıyla tamamlayan üreticilerimize 96 adet kovan desteği verdik. Bölgedeki flora zenginliğini arıcılıkla ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Muhtar Evgin: "Çok önemli bir destek"

Gökçukur Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Evgin ise verilen destekten dolayı teşekkür ederek, "Biz geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Verilen gübre desteği meralarımızın verimini artırarak üretimimize doğrudan katkı sağlayacak. Başkanlarımız Besim Dutlulu ve Üstün Dönmez'e mahallemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Programın sonunda arıcılık eğitimini tamamlayan kadın üreticilerin elde ettiği ilk hasat balları, Gökçukur Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Evgin tarafından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya hediye edildi. Kadın üreticiler adına teşekkür eden Evgin, verilen desteklerin hem hayvancılığı hem de arıcılığı güçlendirdiğini ifade etti. - MANİSA