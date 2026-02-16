Büyükşehirden hastane otoparkına 2 bin ton sıcak asfalt

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi ile Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin ortak kullandığı otoparkta 2 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirerek hasta ve hasta yakınlarının yaşadığı ulaşım ve park sorununu çözüme kavuşturdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol yapım ve yenileme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Vatandaşlardan ve kurumlardan gelen yoğun talep üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Merkez Efendi Devlet Hastanesi ile Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin ortak kullanımındaki otopark alanında sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Özellikle hasta ve hasta yakınlarının yoğun olarak kullandığı otoparkta zamanla oluşan zemin bozulmaları, araç ve yaya ulaşımını olumsuz etkiliyordu. Yapılan çalışma ile hem güvenli hem de konforlu bir ulaşım imkanı sağlandı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Şube Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı, çalışmaların vatandaşlardan ve ilgili kurumlardan gelen talepler doğrultusunda başlatıldığını belirtti. Nakışçı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatlarıyla otopark alanında yaklaşık 2 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildiğini ifade etti.

Tamamlanan çalışma sayesinde otopark alanının daha dayanıklı, uzun ömürlü ve konforlu bir yapıya kavuştuğu bildirildi.

"Manisa'ya sözümüz var"

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezinden kırsal mahallelere kadar yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulanırken, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin artarak devam edeceği kaydedildi. - MANİSA