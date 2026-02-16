Büyükşehirden hastane otoparkına 2 bin ton sıcak asfalt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Büyükşehirden hastane otoparkına 2 bin ton sıcak asfalt

Büyükşehirden hastane otoparkına 2 bin ton sıcak asfalt
16.02.2026 17:09  Güncelleme: 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi ile Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin ortak kullandığı otoparkta 2 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirerek hasta ve hasta yakınlarının yaşamış olduğu ulaşım ve park sorununu çözüme kavuşturdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi ile Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin ortak kullandığı otoparkta 2 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirerek hasta ve hasta yakınlarının yaşadığı ulaşım ve park sorununu çözüme kavuşturdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol yapım ve yenileme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Vatandaşlardan ve kurumlardan gelen yoğun talep üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Merkez Efendi Devlet Hastanesi ile Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin ortak kullanımındaki otopark alanında sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Özellikle hasta ve hasta yakınlarının yoğun olarak kullandığı otoparkta zamanla oluşan zemin bozulmaları, araç ve yaya ulaşımını olumsuz etkiliyordu. Yapılan çalışma ile hem güvenli hem de konforlu bir ulaşım imkanı sağlandı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Şube Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı, çalışmaların vatandaşlardan ve ilgili kurumlardan gelen talepler doğrultusunda başlatıldığını belirtti. Nakışçı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatlarıyla otopark alanında yaklaşık 2 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildiğini ifade etti.

Tamamlanan çalışma sayesinde otopark alanının daha dayanıklı, uzun ömürlü ve konforlu bir yapıya kavuştuğu bildirildi.

"Manisa'ya sözümüz var"

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezinden kırsal mahallelere kadar yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulanırken, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin artarak devam edeceği kaydedildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyükşehirden hastane otoparkına 2 bin ton sıcak asfalt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
İsveç’ten Kanada’ya hile suçlaması: Kennedy’den küfürlü yanıt İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt
Fenerbahçe’nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca Fenerbahçe'nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca
Ertan Torunoğulları’dan forvet transferi sorusuna cevap Ertan Torunoğulları'dan forvet transferi sorusuna cevap
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube’de 42 yıl sonra değişim İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube'de 42 yıl sonra değişim
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon

16:57
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
16:41
X’e erişimde sorun yaşanıyor
X'e erişimde sorun yaşanıyor
16:33
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
16:10
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 17:12:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Büyükşehirden hastane otoparkına 2 bin ton sıcak asfalt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.