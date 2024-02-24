Manisa\'da Süne ve Çekirge Zararlılarına Karşı Biyolojik Mücadele Projesi Kapsamında Kınalı Keklikler Doğaya Salındı

Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Manisa'da Süne ve Çekirge Zararlılarına Karşı Biyolojik Mücadele Projesi" kapsamında bin adet kınalı keklik doğaya salındı.
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Konya-Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen ve ilk kez 2022 yılında uygulamaya konulan "Manisa'da Süne ve Çekirge Zararlılarına Karşı Biyolojik Mücadele Projesi"nin 3. kez uygulanması kapsamında bin adet kınalı keklik doğaya salındı. Keklik Salımı; Personel Genel Müdürü Adem Dinç'in katılımıyla Yunusemre ilçesi Yağcılar Mahallesi, Şehzadeler ilçesi Çobanisa Mahallesi, Akhisar ilçesi Beyoba Mahallesi, Saruhanlı ilçesi Şatırlar ve Hatıplar Mahallesi, Turgutlu ilçesi Çampınar Mahallelerinde gerçekleştirildi.
Kekliklerin salınmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Personel Genel Müdürü Adem Dinç; "Tarımsal Üretimde biyolojik mücadelenin desteklenmesine ve doğal dengenin korunmasına katkı sağlayan kekliklerin aynı zamanda doğada süne ve çekirge ile beslenmesinden kaynaklı olarak zirai mücadeleye katkısı bulunmaktadır. Bugün Manisa ilimizde bin adet kınalı keklik salımı gerçekleştirdik. Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile 3. kez yürütülen projenin ekosistemde yeniden olumlu sonuçlarını göreceğimizi umuyoruz. Bugün doğaya saldığımız kınalı keklikler, hem süne hem de çekirgeyle mücadelede önemli bir yer tutarken aynı zamanda da biyolojik mücadelede farkındalık sağlayarak kimyasal yöntemlerin azalmasına yardımcı olmaktadır" dedi.
Konuya ilişkin bir diğer açıklamayı gerçekleştiren Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk; "Uygulanan program ile üreticilere biyolojik mücadele yöntemleri konusunda farkındalık sağlamak, üreticilere alternatif mücadele yöntemleri tanıtılarak kimyasal mücadeleyi azaltmak, bu vesile ile hem girdi maliyetlerini düşürmek hem de çevreye dost üretim sistemleri ile çevreyi ve toprağı korumak, ayrıca buğdayda süne emgi oranlarını düşürerek verim ve kaliteyi yükseltmek, sürdürebilir entegre mücadele yöntemlerine önemli bir katkı sağlamak amaçlanmıştır. Ayrıca kekliklerin salınması ile kimyasal mücadele yapılmadan çekirge popülasyonunun kontrol altına alınması ve yayılmasının önlenmesi, doğal ekosistemin ve biyolojik çeşitliliğin korunması, ürün verim kayıplarının önlenmesi, bitkisel üretimde verim ve kalitenin artırılması, zararlılarla etkin-çevreci mücadele yönteminin yaygınlaştırılması ve yaban hayatına katkı sunulması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.
Proje kapsamında gerçekleştirilen keklik salımına Personel Genel Müdürü Adem Dinç, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve İl Müdür Yardımcısı Ali Gök, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya, Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytekin Yaralı, Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Güleç, Şehzadeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çınar Aydoğan, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, Manisa TKDK İl Koordinatörü Uğur Uslu ve teknik personeller katıldı. - MANİSA
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