Manisa genelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme çalışmaları aralıksız sürüyor. Hayvan hastalıklarıyla mücadele, hayvan sağlığının korunması ve hayvan varlığının kayıt altına alınması amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kent genelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme çalışmaları devam ediyor.

Hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve hayvan varlığının kayıt altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, ilçelerdeki hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek sahada görev yapıyor.

Hayvanların sağlık durumlarının korunması ve hastalık risklerinin azaltılmasını hedefleyen aşılama faaliyetlerinin yanı sıra küpeleme işlemleriyle de hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt sistemine dahil edilmesi sağlanıyor.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme çalışmalarının ilçelerde aralıksız devam ettiği belirtilerek, hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi ve hayvan varlığının kayıt altına alınması amacıyla ekiplerin sahadaki çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü ifade edildi.