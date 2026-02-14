Manisa'da Üzüm Bağlarında Budama Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Manisa'da Üzüm Bağlarında Budama Çalışmaları Başladı

14.02.2026 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da üzüm bağlarında yeni sezon öncesi budama çalışmaları hızla sürüyor, verim artıyor.

Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Manisa'da üreticiler, üzüm bağlarında yeni sezon öncesi budama çalışmaları yapıyor.

Bağ bozumunun ardından kış döneminde dinlenmeye bırakılan üzüm bağlarında, sezon hazırlıkları kapsamında budama mesaisi başladı.

Sabahın erken saatlerinde yapraklarını döken asmaların arasına giren işçiler, ürün kalitesi ve verimi artırmak amacıyla çalışma yürütüyor.

Bağlarda erkek işçiler budama yaparken, kadınlar ise kesilen dalları askı olarak adlandırılan tellere iple bağlıyor.

Yıllık ortalama 300 bin ton rekolteyle Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin neredeyse tamamının karşılandığı kentte, doğru budama işlemi büyük önem taşıyor.

İşçiler, gelecek sezonun verimini belirleyecek, üzerinde daha fazla meyve gözü bulunan sağlıklı ve taze asma çubuklarını bırakıyor, eski, zayıf ve az gözlü dalları keserek temizliyor.

Bir sonraki yılın meyvesini verecek dallar da kısa kesilerek göz şeklinde bırakılıyor. Bahar yaklaşırken bağ alanlarında hareketlilik artarken, binlerce dekarlık arazide eş zamanlı budama çalışmaları yürütülüyor.

Bağcılıkta üzümün yanı sıra asmanın diğer kısımları da ekonomiye kazandırılıyor. Üzüm meyvesi ve yaprağı pazarda alıcı bulurken, budama sırasında kesilen asma dalları kurutularak yakacak olarak değerlendiriliyor.

Turgutlu ilçesinde ailesine ait arazilerde çiftçilik yapan Burcu Sever Özgenç, üzüm bağlarında hasat sonrası çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Özgenç, doğru budamanın gelecek sezonun verimini önemli ölçüde artırdığını vurgulayarak, "Yeni mahsul için güçlü dalları bırakıyoruz. Mayıs ayında bu bıraktığımız dallardaki yaprakları toplayacağız ve tekrar üzüm hasadımızı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Kesilen asma çubuklarının da değerlendirilerek yakacak olarak kullanıldığını anlatan Özgenç, "Bağların üzümü, yaprağı, çubuğu her zerresi bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da Üzüm Bağlarında Budama Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Cezaevindeki “Mardinli Marilyn Monroe“ tahliye edildi Cezaevindeki "Mardinli Marilyn Monroe" tahliye edildi
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı
Profesöre bak sen Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti Profesöre bak sen! Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
İlçe ayakta Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu İlçe ayakta! Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

11:45
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
09:27
ABD’den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
09:23
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 12:41:41. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Üzüm Bağlarında Budama Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.