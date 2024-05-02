Manisa'da Üzüm Bağlarında Yapılması Gerekenler - Son Dakika
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Manisa'da Üzüm Bağlarında Yapılması Gerekenler

Manisa\'da Üzüm Bağlarında Yapılması Gerekenler

Manisa'nın dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında ürün alınmadan önce yapılması gereken işlemler bağcılık ustası Necati Coşkun tarafından anlatıldı. Coşkun, salkım düzeltme, yaprak temizleme ve asma kollarının düzgün bir şekilde yerleştirilmesinin önemine dikkat çekti.

02.05.2024 13:55
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Manisa'nın dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarının büyük bölümünün kışın budamasını ve bahar işlerini yapan bağcılık ustası Necati Coşkun üzüm bağlarında ürün alınmadan önce yapılması gerekenleri anlattı.

Bu aylarda özenle aralama, salkım düzeltme ve asma kollarını içlerine koyulmasının önemini dikkat çeken usta Bağcı Necati Coşkun, "Yıllarca Sarıgöl Ovasında binlerce dekar üzüm bağının budama işlerini yapmaktayım. Bahar aylarında salkımlar belirlendiğinde özenle salkım altındaki yapraklar temizlenmeli. Bu sayede asmanın kuvveti salkımlara gider. Üzümsüz olan çubuklar alınmalı ve bağ havalandırılmalıdır. Uzun asma kolları ise yüksek sistem tellerin içlerine konulmalıdır ve ilaçlama sırasında ilaç üzüme kolay ulaşmaktadır." şeklinde önemli uyarılarda bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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