Manisa'da Yapılan Baraj Bölge Ekonomisine Katkı Sağlayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Yapılan Baraj Bölge Ekonomisine Katkı Sağlayacak

Manisa\'da Yapılan Baraj Bölge Ekonomisine Katkı Sağlayacak

Manisa'da inşa edilen Yunusemre Sarma-Davutlar Barajı, 9 bin 920 dekar araziye can suyu vererek bölge ekonomisine yılda yaklaşık 75 milyon ek gelir sağlayacak. Barajın tamamlanmasıyla birlikte Manisalı çiftçilerin üretim maliyetleri düşecek ve ortalama 75 milyon lira ek gelir elde edecekler.

23.08.2024 09:32
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Şehzadeler kenti Manisa'da 9 bin 920 dekar araziye can suyu vererek bölge ekonomisine yılda yaklaşık 75 milyon ek gelir sağlayacak Yunusemre Sarma- Davutlar Barajı'nda adım adım sona yaklaşılıyor. Ön yüz beton kaplama çalışmaları devam eden proje, yeni yılın ilk aylarında tamamlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. BU kapsamda çalışmalar yürüten DSİ Manisa'da 9 bin 920 dekar araziye can suyu vererek bölge ekonomisine yılda yaklaşık 75 milyon ek gelir sağlayacak Yunusemre Sarma-Davutlar Barajı'nda adım adım sona yaklaşılıyor. Ön yüz beton kaplama çalışmaları devam eden proje, yeni yılın ilk aylarında tamamlanacak.

"Hedef: 2025"

Barajdaki çalışmaların hedeflenen plan doğrultusunda son hızla devam ettiğini ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Geçtiğimiz yıl Sarma-Davutlar Barajı'nın gövde dolgusunu tamamlayarak, yüzde 70 fiziki gerçekleşme oranına ulaşmıştık. Mayıs ayı itibari ile ön yüzü beton kaplama çalışmalarına başladık. Öncelikle gövdenin derz sızdırmazlık detaylarını tamamladık. Şu anda gövdede demir donatı döşeme işlemlerine devam ediyoruz. Yakında beton kaplama çalışmalarına da başlayacağız" dedi.

Sarma-Davutlar Barajı'nın gövdesine proje kapsamında yaklaşık 10 -12 bin metreküp beton döküleceğini kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, gövdedeki ön yüzü beton kaplama çalışmalarını yılbaşına kadar tamamlamak istediklerini söyledi.

Manisalı üreticilere müjdeli haberi de veren DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yeni yılın ilk ayları ile birlikte Yunusemre Sarma-Davutlar Barajı'nda su tutmayı planladıklarını söyledi.

"Manisalı çiftçilere yılda 75 milyon lira ek gelir"

Projenin tamamlanması ile birlikte bölge üreticisinin yüzünün güleceğini belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Sarma-Davutlar Barajı'ndan 9 bin 920 dekar araziye can suyu vereceğiz. Bölge çiftçimiz hem daha temiz, hem de çok daha ucuz kavuşacak. Üretim maliyetleri düşecek. Manisalı çiftçilerimiz 2024 yılı rakamlarıyla ortalama 75 milyon lira ek gelire kavuşacak" diye konuştu.

18.5 milyon metreküp su depolayacak

Yunusemre ilçesinin Davutlar Mahallesi yakınlarındaki Sarma Çayı üzerine inşa edilen baraj gövdesi ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde projelendirildi. Temelden yüksekliği 47,5 metre olan barajın gövdesi için yaklaşık 723 bin metreküp dolgu yapıldı. Sarma-Davutlar Barajı'nda 18 milyon 570 bin metreküp su depolanabilecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa'da Yapılan Baraj Bölge Ekonomisine Katkı Sağlayacak - Son Dakika

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