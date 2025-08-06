Manisa\'da Yeni Tarım Müdürü Göreve Başladı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Karayılan, düzenlenen törenle görevine başladı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, görevi Metin Öztürk'ten devraldı. Görev değişimi öncesinde İl Müdürlüğü birim amirleriyle tanışma ve istişare toplantısı yapıldı.

İl Müdürlüğü 100. Yıl Konferans Salonu'nda gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan yeni İl Müdürü Mehmet Karayılan, "Bugün güzel şehrimizde sizlerle beraber olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Gaziantep'ten ayrılmanın hüznünü yaşıyorum. Aynı zamanda burada değerli dostum Metin beyin ardından göreve başlamanın da heyecanı içindeyim. Hep gönül kazanmak istedim. Eğer bir gün arkamdan 'Allah yolunu açık etsin' deniliyorsa bu benim için en büyük kazançtır. İşimiz önemli ama asıl önemli olan insanlık, saygı, sevgi ve muhabbetle çalışmak. Sayın Metin Öztürk'e emekleri için teşekkür ediyorum," dedi.

Görevini devreden Metin Öztürk ise yaptığı konuşmada, "Sayın Müdürümüz, Gaziantep gibi kadim bir şehirde büyük hizmetler vermiş, 26 yılın 12'sini İl Müdürü olarak geçirmiş kıymetli bir isim. Manisa'da çok başarılı işlere imza atacağına inanıyorum. Buradaki kıymetli mesai arkadaşlarım bu hüznü sevince dönüştürecektir. İl Müdürlüğümüz, bundan sonra da Türkiye'de örnek gösterilen bir kurum olmaya devam edecektir," ifadelerini kullandı.

Törene İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri ve kurum personeli katıldı. Karşılıklı başarı temennilerinin ardından devir teslim süreci tamamlandı. - MANİSA