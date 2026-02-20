Manisa'da Yerel Eylem Gruplarına Hibe Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da Yerel Eylem Gruplarına Hibe Desteği

20.02.2026 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da yerel eylem grupları, hibe desteği alarak kırsal turizmi ve kalkınmayı artıracak.

Manisa'nın 4 ilçesinde yöresel ürünlerin katma değerini artırmak ve kırsal turizmi geliştirmek amacıyla kurulan yerel eylem gruplarının, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) hibe desteği alabilmesi amacıyla yerel kalkınmayı uygulama sözleşmesi imza programı düzenlendi.

AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, TKDK İl Koordinatörlüğü'ndeki programda yaptığı konuşmada, Manisa'nın bölgede en fazla hibe desteği alan illerden olduğunu söyledi.

Kentin faydalandığı destek oranını daha yukarı çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Arınç, yerel eylem gruplarının hibe desteği süreçlerini takip ederek kırsal kalkınmayı artıracak ve önemli projelere imza atacağını kaydetti.

TKDK İl Koordinatörü Murat Akın ise yerel eylem gruplarının ilçelerin tanıtımına ve kalkınmasına önemli katkı sunacağını, faaliyetlerinin tamamını destekleyeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Akın ve yerel eylem gruplarının temsilcileri, 1,2 milyon avro hibe desteği sağlanacak sözleşmeyi imzaladı.

Programa Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik ve söz konusu 4 ilçenin kaymakamı katıldı.

Kaynak: AA

Hibe Desteği, Ekonomi, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da Yerel Eylem Gruplarına Hibe Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Zimbabve lideri Mugabe’nin oğlu Güney Afrika’da bahçıvan vurdu Eski Zimbabve lideri Mugabe'nin oğlu Güney Afrika'da bahçıvan vurdu
’Vur’ emri bu kez Trump’tan değil, komşu ülkeden 'Vur' emri bu kez Trump'tan değil, komşu ülkeden
Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı
Mourinho’nun başı söyledikleri nedeniyle dertte Mourinho'nun başı söyledikleri nedeniyle dertte
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
Köyde İftar Yasak, Toplu Sofralar Kuruluyor Köyde İftar Yasak, Toplu Sofralar Kuruluyor

18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
18:16
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
17:42
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
17:31
Galatasaray’da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 18:54:34. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Yerel Eylem Gruplarına Hibe Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.