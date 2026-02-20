Manisa'da Yerel Eylem Gruplarına Hibe Desteği

Manisa'nın 4 ilçesinde yöresel ürünlerin katma değerini artırmak ve kırsal turizmi geliştirmek amacıyla kurulan yerel eylem gruplarının, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) hibe desteği alabilmesi amacıyla yerel kalkınmayı uygulama sözleşmesi imza programı düzenlendi.

AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, TKDK İl Koordinatörlüğü'ndeki programda yaptığı konuşmada, Manisa'nın bölgede en fazla hibe desteği alan illerden olduğunu söyledi.

Kentin faydalandığı destek oranını daha yukarı çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Arınç, yerel eylem gruplarının hibe desteği süreçlerini takip ederek kırsal kalkınmayı artıracak ve önemli projelere imza atacağını kaydetti.

TKDK İl Koordinatörü Murat Akın ise yerel eylem gruplarının ilçelerin tanıtımına ve kalkınmasına önemli katkı sunacağını, faaliyetlerinin tamamını destekleyeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Akın ve yerel eylem gruplarının temsilcileri, 1,2 milyon avro hibe desteği sağlanacak sözleşmeyi imzaladı.

Programa Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik ve söz konusu 4 ilçenin kaymakamı katıldı.